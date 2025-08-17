کەشناسی هەرێم.. شەپوول خوەڵوارینەگە وەردەوام بوود و وەرەو ناوچەیل ترەک درویژەوبوود
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، مەزەنەیل کەشناسی راگەیان و ئاشکرایکرد خوەڵوارینەگە وەردەواام بوود.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: " ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و تەپوتوزە، کاریگەری تەپو توزەگە بەشیگ لە ناوچە جیاوازەیل گرێدیەسەو و وەردەوام بوود گاجاریگ کەمەوبوود و گاجاریگیش زیاترەوبوود،لە سنوور ئیدارەی گەرمیان شەپوول خوەڵوارینەگە زیاتر بوود لە سنوور ئیدارەی زاخۆ و پارێزگای دهۆک کاریگەری خوەڵوارینەگە کەمتر بوود، پلەی گەرما لە بڕیگ ناوچە نزمەوبوود و لە بڕیگیش جویر توومارەیل دویەکە مینیێد".
دیاریکرد، "سوو دووشەممە، ئاسمان ساماڵە هاتێ کاریگەری خوەڵ و توز لەبان بەشیگ لەناوچە جیاوازەیل بوود، و پلەیل گەرمی کەمیگ نزمترەو بوود".
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:
هەولێر : 42 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 40 پلەی سیلیزی
دهۆک : 41 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 44 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 42 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 42 پلەی سیلیزی
سۆران : 40 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 31 پلەی سیلیزی
گەرمیان 44 پلەی سیلیزی.