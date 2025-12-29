‏کەشناسی هەرێم.. شپوول ترەک وەفر و واران هەرێم کوردستان گرێدەو

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، مەزەنەی کەشوهەوای ناوچەگە خسەروی.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "ئمڕوو ئاسمان نیمە ئەورە ئەرا ئەور تەواو ئاڵشتبوود لە وەخت شەوەکی شەپوول ترەک وەفر و واران هەرێم کوردستان گرێدەو و سەرەتا لە ناوچە سنوورییەیل خوەرئاوای پارێزگای دهۆک دەس وەپی کەێد دویایی ئەرا وەخت دویای نیمەڕوو گشت هەرێم گرێدەو، لە فرەیگ ناوچە کویەیلە و و سەنتەر شارەیل (دهۆک , سلێمانی, هەڵەبجە ) وە دەوروگەرد سەنتەر پارێزگایەیل ( هەولێر و کەرکوکیش) گرێدەو وەرد نمە واران لەناوچە نزمەیل هەرێم، لە وەخت شەو کاریگەریەگەی لاواز بوود لە ناوچە کویەیلە نەود کریوە وەردەوام مینێد".

‏دیاریکرد "پلەی گەرمی وە شیوەی وەرچەو داوەزێد وە ( 5- 8 ) پلە وە جویریگ لە فرەیگ ناوچەیل لەسفر سلییزی نزیک بوود و لە ناوچە کویەیلە رەسێدە ژیر پلەی سفر".

‏هەولێر : 5 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : سفر پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 1- پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 2- پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 6 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 2 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 1- پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 1- پلەی سیلیزی

‏ئامێدی: 4- پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 7 پلەی سیلیزی.