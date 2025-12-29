کەشناسی هەرێم.. شپوول ترەک وەفر و واران هەرێم کوردستان گرێدەو
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، مەزەنەی کەشوهەوای ناوچەگە خسەروی.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە راگەیان "ئمڕوو ئاسمان نیمە ئەورە ئەرا ئەور تەواو ئاڵشتبوود لە وەخت شەوەکی شەپوول ترەک وەفر و واران هەرێم کوردستان گرێدەو و سەرەتا لە ناوچە سنوورییەیل خوەرئاوای پارێزگای دهۆک دەس وەپی کەێد دویایی ئەرا وەخت دویای نیمەڕوو گشت هەرێم گرێدەو، لە فرەیگ ناوچە کویەیلە و و سەنتەر شارەیل (دهۆک , سلێمانی, هەڵەبجە ) وە دەوروگەرد سەنتەر پارێزگایەیل ( هەولێر و کەرکوکیش) گرێدەو وەرد نمە واران لەناوچە نزمەیل هەرێم، لە وەخت شەو کاریگەریەگەی لاواز بوود لە ناوچە کویەیلە نەود کریوە وەردەوام مینێد".
دیاریکرد "پلەی گەرمی وە شیوەی وەرچەو داوەزێد وە ( 5- 8 ) پلە وە جویریگ لە فرەیگ ناوچەیل لەسفر سلییزی نزیک بوود و لە ناوچە کویەیلە رەسێدە ژیر پلەی سفر".
هەولێر : 5 پلەی سیلیزی
سلێمانی : سفر پلەی سیلیزی
دهۆک : 1- پلەی سیلیزی
زاخۆ : 2- پلەی سیلیزی
کەرکوک : 6 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 2 پلەی سیلیزی
سۆران: 1- پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 1- پلەی سیلیزی
ئامێدی: 4- پلەی سیلیزی
گەرمیان : 7 پلەی سیلیزی.