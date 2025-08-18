کەشناسی هەرێم کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵەە وەگەرد تەپوتوز سوکیگ وە تایبەت لەناوچەیل باشوور هەرێم، و پلەی گەرمی 1 تا 2 پلە بەراورد وە دویەکە نزمەوبوود".
دیاریکرد، "سوو ئاسمان ساماڵە، لە وەخت شەوەکی شەفەق کەمیگ وا گورجەوبوود ئەرا بان 25 کم/ک".
هەولێر : 42 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 40 پلەی سیلیزی
دهۆک : 40 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 43 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 41 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 42 پلەی سیلیزی
سۆران : 40 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 30 پلەی سیلیزی
گەرمیان 44 پلەی سیلیزی.