کەشناسی هەرێم کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان

2025-08-18T09:03:37+00:00

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە راگەیان.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵەە وەگەرد تەپوتوز سوکیگ وە تایبەت لەناوچەیل باشوور هەرێم، و پلەی گەرمی 1 تا 2 پلە بەراورد وە دویەکە نزمەوبوود".

دیاریکرد، "سوو ئاسمان ساماڵە، لە وەخت شەوەکی شەفەق  کەمیگ وا گورجەوبوود ئەرا بان  25 کم/ک".

هەولێر :  42 پلەی سیلیزی  

سلێمانی : 40 پلەی سیلیزی

دهۆک :  40  پلەی سیلیزی

کەرکوک : 43 پلەی سیلیزی  

زاخۆ  :  41 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 42 پلەی سیلیزی

سۆران : 40 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 30 پلەی سیلیزی

گەرمیان 44 پلەی سیلیزی.

