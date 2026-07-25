‏کەشناسی هەرێم کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏دەسەی کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە، و تونی وا ها ناوەین یەواش و ناوڕاس وە ئاراستەی باکوور خوەرهەڵات پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد، کە مەزەنەکرێد وەیجویرە بوود: هەولێر: 42 پلەی سیلیزی، سلێمانی: 41 پلەی سیلیزی، دهۆک: 41 پلەی سیلیزی، هەڵەبجە: 43 پلەی سیلیزی، سۆران: 40 پلەی سیلیزی، زاخۆ: 42 پلەی سیلیزی، پیرمام: 38 پلەی سیلیزی، گەرمیان: 45 پلەی سیلیزی، حاج ئۆمەران: 32 پلەی سیلیزی".

‏ئاکرایکرد، "سوو یەکشەممە، ئاسمان رووشنەو پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو مەزەنەکەێد وایجویرەبوود:هەولێر: 41 پلەی سیلیزی، سلێمانی: 40 پلەی سیلیزی، دهۆک: 40 پلەی سیلیزی، هەڵەبجە: 41 پلەی سیلیزی، سۆران: 39 پلەی سیلیزی، زاخۆ: 41 پلەی سیلیزی، پیرمام: 38 پلەی سیلیزی، گەرمیان: 44 پلەی سیلیزی، حاج ئۆمەران: 31 پلەی سیلیزی".

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