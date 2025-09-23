کەشناسی هەرێم کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکەێد
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێیانیش، کەشوهەوای دوو ڕووژ ناوچەگە دیاریکرد.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و گاجاریگ لە ناوچەل خوەرهەڵات هەرێ و گەرمیان چالاکی وا بەرزەوبوود ئەرا بان 30 کم/ک و پلەی گەرمی داوەزێد بەراورد وە توومارەل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی ە(1-2) پلە بەراورد وە ئمڕوو بەرزەوبوود" .
هەولێر : 32 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 31 پلەی سیلیزی
دهۆک : 32 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 27 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 31 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 34 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 33 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 30 پلەی سیلیزی
سۆران : 28 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 16 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 36 پلەی سیلیزی.