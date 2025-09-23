کەشناسی هەرێم کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکەێد

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێیانیش، کەشوهەوای دوو ڕووژ ناوچەگە دیاریکرد.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و گاجاریگ لە ناوچەل خوەرهەڵات هەرێ و گەرمیان چالاکی وا بەرزەوبوود ئەرا بان 30 کم/ک و پلەی گەرمی داوەزێد بەراورد وە توومارەل دویەکە" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی ە(1-2) پلە بەراورد وە ئمڕوو بەرزەوبوود" .

هەولێر : 32 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 31 پلەی سیلیزی

دهۆک : 32 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 27 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 31 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 34 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 33 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 30 پلەی سیلیزی

سۆران : 28 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 16 پلەی سیلیزی

گەرمیان: 36 پلەی سیلیزی.