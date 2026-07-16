‏کەشناسی هەرێم کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، کەشوهەوای ناوچەگە دیاریکرد.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان رووشنە تونی وا ها ناوەین یەواش و ناوڕاس (10 - 20 ) کم/لە سەعاتیگ وە ئاراستەی باکوور خوەرئاوا، پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە توومارەیل دویەکە".

‏دیاریکرد، "سوو ئاسمان رووشنە و وەهەمان شیوەی ئمڕوو یەواش و ناوڕاسە و مەودای نوڕین هاناوەین ( 7 – 9) کم بەرزترین پلەی گەرمی مەزنەکریاگ ئەرا سوو جومعە: هەولێر: 43 - پیرمام: 39 - سلێمانی: 39 - هەڵەبجە: 43 - چەمچەماڵ: 43 - دهۆک: 41 - زاخۆ: 41 - ئاکرێ: 42 - گەرمیان: 44 - سۆران: 40 - حاجی ئۆمەران: 32 پلەی سیلیزی.

‏

‏