کەشناس هەرێم.. پلەی گەرمی داوەزێد و تەپوتووز ناوچەیلیگ هەرێم گرێدەو
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە مەزەنەکرد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ وت "سوو ئاسمان ساماڵە وەرد تەپوتوز وە تایوەت لە باشوور هەرێم و کەرکوک و گەرمیان لە دیر وەخت شەو و پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی (1 – 3) بەراورد وە ئمڕوو داوەزێد".
هەولێر : 31 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 31 پلەی سیلیزی
دهۆک : 31 پلەی سیلیزی
زاخۆ :32 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 27 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 32 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 33 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 31 پلەی سیلیزی
سۆران : 30 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 22 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 35 پلەی سیلیزی.