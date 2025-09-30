کەشناس هەرێم.. پلەی گەرمی داوەزێد و تەپوتووز ناوچەیلیگ هەرێم گرێدەو

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە مەزەنەکرد.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ وت "سوو ئاسمان ساماڵە وەرد تەپوتوز وە تایوەت لە باشوور هەرێم و کەرکوک و گەرمیان لە دیر وەخت شەو و پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد" دیاریکرد "سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی (1 – 3) بەراورد وە ئمڕوو داوەزێد".

هەولێر : 31 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 31 پلەی سیلیزی

دهۆک : 31 پلەی سیلیزی

زاخۆ :32 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 27 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 32 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 33 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 31 پلەی سیلیزی

سۆران : 30 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 22 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 35 پلەی سیلیزی.