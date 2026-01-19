‏کەشناسی هەرێم.. دویای نیمەڕوو کاریگەری شەپوولەگە دووارە گورجەو بوود

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی وزەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.

‏داریکرد، ئمڕوو ئاسمان نیمە ئەورە و لە بڕیگ ناوچە ئەور تەواوە لەدویای نیمەڕوو کاریگەری ئەو شەپوولە روی لەناوچەگە کردیە دوارە گورجەوبوود واران وارین دوارە لەبان ناوچە جیاجیایەیل وەشیوەی نمە واران دەسوەپی کەێد وەرد وەفر وارین لەەبان ناوچە کویەیل بەرز و سنووریەیل، پلەی گەرمی 2 تا 4 پلە داوەزیان وەخوەی دوینێد".

‏دیاریکرد "سوو سوو لەوەخت شەوەکی شەفەق واران وارین لەبان فرەیگ ناوچەیل کۆتایی تێد هاتێ تەم دروسبوود لە بەشیگ سنوور پارێزگای ( سلێمانی وهەڵەبجە ) کەمیگ واران بوود و لە نیمەڕو وەگشتی کاریگەری شەپوولەگە کۆتایی تێد و ئاسمان ئاڵشتبوود ئەرا ساماڵ و لەکە ئەور و پلەی گەرمی 2 تا 4 پلە داوەزێد".

‏