‏کەشناسی هەرێم: بارستە وایگ سەرد روی لە ناوچەگە کەێد و پلەی گەرمی وە شیوەیگ وەرچەو داوەزێد

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوار شەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە دیاریکرد.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە گاجاریگ نیمەئەورە ناوچە کوێەیل بەرز و ناوچە سنووریەیل هاتێ کەمیگ نمە واران بوود وە تایوەت ناوچە سنووریەیل سنوور پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سۆران و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".

‏کەشناسی دیاریکرد، "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە ناوچە کویەیلە نیمە ئەورە هاتێ نمە واران لەبان بەشیگ لەناوچە جیاوازەیل کویەیل هەس، کاریگەری بارستە وای سەردیگ لە ناوچە سنووریەیل نزیک بوود لە ئەنجام مەزەنەی داوەزیان پلەی گەرمی ئەرا سوو کرێد وە (4-6) پلەی سیلیزی ".

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی:

‏هەولێر: 17 پلەی سیلیزی

‏پیرمام: 15 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 15 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 7 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 16 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 16 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 15 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 17 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 17 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 18 پلەی سیلیزی.

