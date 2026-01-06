‏کەشناسی هەرێم.. ئاسمان هەرێم ساماڵ و لەکە ئەور بوود

شەفەق نيوز- هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ دیاریکرد "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە لە ناوچە کویەیلە نیمە ئەورە، و بەرزترین پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود وە (1-2) بەراورد وە توومارەیل دویەکە، "هەولێر 16پلەی سیلیزی، پیرمام 14 پلەی سیلیزی، سۆران 14 پلەی سیلیزی ، حاجی ئۆمەران 5 پلەی سیلیزی ، سلێمانی 15 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ 16 پلەی سیلیزی، دهۆک 15 پلەی سیلیزی، زاخۆ 15 پلەی سیلیزی، ئاکرێ 14 پلەی سیلیزی".

‏دیاریکرد "سوو چوارشەممە ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و بەرزترین پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو و نزمترینی کەمیگ داوەزێد، "هەولێر : 16 پلەی سیلیزی، سلێمانی : 15 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ 15 پلەی سیلیزی، دهۆک : 16 پلەی سیلیزی، زاخۆ : 14 پلەی سیلیزی، هەڵەبجە : 14 پلەی سیلیزی".

