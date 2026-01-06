‏کەشناسی هەرێم.. ئاسمان هەرێم ساماڵ و لەکە ئەور بوود

‏کەشناسی هەرێم.. ئاسمان هەرێم ساماڵ و لەکە ئەور بوود
2026-01-06T09:12:39+00:00

شەفەق نيوز- هەولێر 

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ دیاریکرد "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە لە ناوچە کویەیلە نیمە ئەورە، و بەرزترین پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود وە  (1-2) بەراورد وە توومارەیل دویەکە، "هەولێر  16پلەی سیلیزی، پیرمام 14 پلەی سیلیزی، سۆران 14 پلەی سیلیزی ، حاجی ئۆمەران  5 پلەی سیلیزی   ، سلێمانی 15 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ 16 پلەی سیلیزی، دهۆک 15 پلەی سیلیزی، زاخۆ  15 پلەی سیلیزی، ئاکرێ 14 پلەی سیلیزی".

‏دیاریکرد "سوو چوارشەممە ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و بەرزترین پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو و نزمترینی کەمیگ داوەزێد، "هەولێر : 16 پلەی سیلیزی، سلێمانی : 15 پلەی سیلیزی، چەمچەماڵ 15 پلەی سیلیزی، دهۆک : 16 پلەی سیلیزی، زاخۆ  : 14  پلەی سیلیزی، هەڵەبجە : 14 پلەی سیلیزی".

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon