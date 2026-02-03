کەشناسی.. ناوچەگە کەفێدە وەر شەپوولیگ واران نوویگ

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنەی دوو رووژ کەشوهەوا راگەیان.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ناوچە جیاوازەیل هەرێم وە گشتی خێرایی وا گورجە لەدویای نیمەڕوو لە ئەنجام دروسبوین سەنەریگ نزمە پاڵەپەستۆ وەبان عراق و دویژبوین کاریگەری نزمە پاڵە پەستۆی دەریای سوور شەپۆڵیگ واران وارین وە شێوەی نمە واران و واران مامناوەن لەبان ناوچەگەمان وارێد، هەمیش وە مدوو بەرزی پلەیل گەرمی ئەگەر کەمیگ ئەرا وەفر وارین هەس تەنیا لەبان لوتکە کویەیل بەرز نەود".

‏دیاریکرد" رێژەی وارین لەی ناوچەیلە زیاتر بوود (بەش خوەرئاوای پارێزگای هەولێر- خەبات -گوێر- مێرگەسوور بەشیگ لە سنوور پارێزگای دهۆک جویر ئاکرێ بجیل ) دویایی کاریگەری شەپۆڵەگە زیای کەێد وەبان سنوور پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی ڕاپەڕین، لەباوەت سنوور ئیدارەی گەرمیان لە وەخت نیمەڕوو شەپوولیگ بەڵاچە بوود گاجاریگ واران رفتیگ وارێد، کاریگەری ناجیگیرەیەگە تا شەو وەردەوام بوود".

‏ لەباوەت کەشوهەوای سوو چوارشەممە راگەیان، "سوو ئاسمان فرەجار ئەور تەواو بوود هاتێ نمە واران کەمیگ بوود وە تایوەت لەبان ناوچە کویەیل و بەشیگ لە ناوچە جیاجیایەیل و پلەی گەرمی وە (1-2) پلەی سیلیزی داوەزێد.

‏برزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی سوو چوارشەممە:

‏هەولێر : 15 پلەی سیلیزی

‏پیرمام : 11 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 13 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 4 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 11 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 13 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 13 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 13 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 14 پلەی سیلیزی.