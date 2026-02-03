کەشناسی.. ناوچەگە کەفێدە وەر شەپوولیگ واران نوویگ
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنەی دوو رووژ کەشوهەوا راگەیان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ناوچە جیاوازەیل هەرێم وە گشتی خێرایی وا گورجە لەدویای نیمەڕوو لە ئەنجام دروسبوین سەنەریگ نزمە پاڵەپەستۆ وەبان عراق و دویژبوین کاریگەری نزمە پاڵە پەستۆی دەریای سوور شەپۆڵیگ واران وارین وە شێوەی نمە واران و واران مامناوەن لەبان ناوچەگەمان وارێد، هەمیش وە مدوو بەرزی پلەیل گەرمی ئەگەر کەمیگ ئەرا وەفر وارین هەس تەنیا لەبان لوتکە کویەیل بەرز نەود".
دیاریکرد" رێژەی وارین لەی ناوچەیلە زیاتر بوود (بەش خوەرئاوای پارێزگای هەولێر- خەبات -گوێر- مێرگەسوور بەشیگ لە سنوور پارێزگای دهۆک جویر ئاکرێ بجیل ) دویایی کاریگەری شەپۆڵەگە زیای کەێد وەبان سنوور پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی ڕاپەڕین، لەباوەت سنوور ئیدارەی گەرمیان لە وەخت نیمەڕوو شەپوولیگ بەڵاچە بوود گاجاریگ واران رفتیگ وارێد، کاریگەری ناجیگیرەیەگە تا شەو وەردەوام بوود".
لەباوەت کەشوهەوای سوو چوارشەممە راگەیان، "سوو ئاسمان فرەجار ئەور تەواو بوود هاتێ نمە واران کەمیگ بوود وە تایوەت لەبان ناوچە کویەیل و بەشیگ لە ناوچە جیاجیایەیل و پلەی گەرمی وە (1-2) پلەی سیلیزی داوەزێد.
برزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ وە پلەی سیلیزی سوو چوارشەممە:
هەولێر : 15 پلەی سیلیزی
پیرمام : 11 پلەی سیلیزی
سۆران : 13 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 4 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 11 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 13 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی
دهۆک : 13 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 13 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 14 پلەی سیلیزی.