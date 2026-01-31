کەشناسی مەزەنەی واران و وەفر لە هەرێم کوردستان کەێد
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ئەور تەواوە لە فرەیگ وەختەیل لە سنوور پارێزگای دهۆک و ناوچەیل باکوور هەرێم نمە واران بوود هەمیش لە ناوچە سنووریەیل لە باکوور وەفر وارین کەمیگ بوود، لەدیر وەخت شەو کاریگەری وارینەگە زیاترەوبوود لە فرەیگ ناوچەیل هەرێم نمە واران و واران مامناوەن وارێد و پلەیگەرمی کەمگ بەرزەوبوود".
دیاریکرد، "سوو ئاسمان ئەور واراناویە نمەواران و واران مامناوەن لە فرەیگ ناوچەیل بوود، لەدویای نیوەڕوو کاریگەری وارین کەمترە باوجی نمە واران پچڕپچڕ وەردەوام بوود لەبڕیگ شوین و وەخت".
مەزەنەی پلەی گەرمی ئەرا سوو شەممە:
هەولێر : 15 پلەی سیلیزی
پیرمام : 13 پلەی سیلیزی
سۆران : 7 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 3 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 12 پلەی سیلیزی
چەمچەماڵ: 14 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی
دهۆک : 12 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 12 پلەی سیلیزی
ئاکرێ: 13 پلەی سیلیزی.