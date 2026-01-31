‏کەشناسی مەزەنەی واران و وەفر لە هەرێم کوردستان کەێد

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ئەور تەواوە لە فرەیگ وەختەیل لە سنوور پارێزگای دهۆک و ناوچەیل باکوور هەرێم نمە واران بوود هەمیش لە ناوچە سنووریەیل لە باکوور وەفر وارین کەمیگ بوود، لەدیر وەخت شەو کاریگەری وارینەگە زیاترەوبوود لە فرەیگ ناوچەیل هەرێم نمە واران و واران مامناوەن وارێد و پلەیگەرمی کەمگ بەرزەوبوود".

‏دیاریکرد، "سوو ئاسمان ئەور واراناویە نمەواران و واران مامناوەن لە فرەیگ ناوچەیل بوود، لەدویای نیوەڕوو کاریگەری وارین کەمترە باوجی نمە واران پچڕپچڕ وەردەوام بوود لەبڕیگ شوین و وەخت".

‏مەزەنەی پلەی گەرمی ئەرا سوو شەممە:

‏هەولێر : 15 پلەی سیلیزی

‏پیرمام : 13 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 7 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 3 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 12 پلەی سیلیزی

‏چەمچەماڵ: 14 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 13 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 12 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 12 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ: 13 پلەی سیلیزی.