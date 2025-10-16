‏کەشناسیگ مەزەنەی واران خاسیگ ئەرا مانگ 12ی ئمساڵ کەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏شارەزای مژار کەشناسی ئاراس جەبار، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان مانگ 12 ئمساڵ رێژەی واران وارین "فرە خاس" بوود و ئەوبان رێژەی ئاسایی بوود.

‏ئاراس لە پۆستیگ راگەیان، "لە مەزەنەیل سەنتەرە ئەمریکیەیل کە لە نووبوینەوەیل دوارەوبوون، دیاریکەن ئەراهشکی ئێ مانگەو مانگ 11 بانان، باوجی ئەرا مانگ 12 مەزەنەی جیاواز دوارەوبوود لەو مانگە وارانوارین لەناوچەیل هەرێم کوردستان و وڵاتەیل ناوچەگە بەرزەوبوود لەبان رێژەی ئاساییە و واران وارێد".

‏دیاریکرد، مەزەنەگە لە سەنتەرەیل ئەوروپی پیچەوانەس وەهەمان بارودۆخ هشک ئەرا مانگ11 و 12 چەوەڕێ کرێد.

