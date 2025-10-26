‏کەشناسی.. لە هەرێم تەپوتووز سوکیگ دروسبوود

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە دیاریکرد.

‏کەشناسی لەبەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە لەوەخت ئیوارە هاتێ تەپوتووز سوکیگ دروسبوود و پلەی گەرمی ( 2-3 ) پلە داوەزێد" دیاریکرد " سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو جویر ئەوەگ لە خوار دیاریکریاس".

‏هەولێر : 29 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 27 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 28 پلەی سیلیزی

‏ئامێدی : 26پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 27 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 31 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 28 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 27 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 20 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 33 پلەی سیلیزی.