کەشناسی.. لە هەرێم تەپوتووز سوکیگ دروسبوود
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای 48 ساعەت ئایندە دیاریکرد.
کەشناسی لەبەیاننامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکەئەورە لەوەخت ئیوارە هاتێ تەپوتووز سوکیگ دروسبوود و پلەی گەرمی ( 2-3 ) پلە داوەزێد" دیاریکرد " سوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو جویر ئەوەگ لە خوار دیاریکریاس".
هەولێر : 29 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی
دهۆک : 27 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 28 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 26پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 27 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 31 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 28 پلەی سیلیزی
سۆران : 27 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 20 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 33 پلەی سیلیزی.