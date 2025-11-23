کەشناسی.. پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان " ئمڕوو ئاسمان ساماڵ بوود وەرد بڕیگ لەکەئەور و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە و تونی وا یەواشە ( 5 – 15 ) کم/ک" دێاریکرد "سوو دووشەممە، ئاسمان ساماڵە و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی بەراورد وە ئمڕوو کەمیگ داوەزێد".
هەولێر : 24 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 21 پلەی سیلیزی
دهۆک : 22 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 22 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 25 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 20 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 26 پلەی سیلیزی.