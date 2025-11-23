‏کەشناسی.. پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد

2025-11-23T09:01:19+00:00

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان " ئمڕوو ئاسمان ساماڵ بوود وەرد بڕیگ لەکەئەور و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە  و تونی وا یەواشە  ( 5 – 15 ) کم/ک" دێاریکرد "سوو دووشەممە،  ئاسمان ساماڵە و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی بەراورد وە ئمڕوو کەمیگ داوەزێد".

‏هەولێر : 24 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 21 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 22 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ  : 22  پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 25 پلەی سیلیزی 

‏هەڵەبجە : 20 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 26 پلەی سیلیزی.

