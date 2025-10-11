‏کەشناسی.. پلەی گەرمی لە هەریم کوزدستان بەرزەوبوود

‏کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، مەزەنەکرد سوو پلەی گەزمی بەرزەوبوود و لەناوچە کویەیلە واران وارێد.

‏

‏وەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم راگەیان، ئمڕوو شەممە ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی بەراورد وە دویەکە 4-2 پلە نزمەوبوود.

‏دیاریکرد سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی 3-2 پلە بەراورد وە توومارەیل ئمڕوو بەرزەوبوود، لە وەخت ئیوارە کەشەگە ئەرا نیمە ئەور و ئەور تەواو ئاڵشتبوود، هەیش هاتێ نمە واران و واران مامناوەندیگ بوارێد لە ناوچە کویەیلەی پارێزگای دهۆک و هەولێر، کاریگەریی شەپۆلەگە تا دەمسوو رووژ دووشەممە وەردەوامبوود.

‏بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ پلەی سیلیزی:

‏هەولێر: 27 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی: 26 پلەی سیلیزی

‏دهۆک: 25 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ: 26 پلەی سیلیزی

‏ئامێدی: 24 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ: 27 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک: 30 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە: 28 پلەی سیلیزی

‏سۆران: 25 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران: 16 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان: 32 پلەی سیلیزی.