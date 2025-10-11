کەشناسی.. پلەی گەرمی لە هەریم کوزدستان بەرزەوبوود
کەشناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، مەزەنەکرد سوو پلەی گەزمی بەرزەوبوود و لەناوچە کویەیلە واران وارێد.
وەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم راگەیان، ئمڕوو شەممە ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی بەراورد وە دویەکە 4-2 پلە نزمەوبوود.
دیاریکرد سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی 3-2 پلە بەراورد وە توومارەیل ئمڕوو بەرزەوبوود، لە وەخت ئیوارە کەشەگە ئەرا نیمە ئەور و ئەور تەواو ئاڵشتبوود، هەیش هاتێ نمە واران و واران مامناوەندیگ بوارێد لە ناوچە کویەیلەی پارێزگای دهۆک و هەولێر، کاریگەریی شەپۆلەگە تا دەمسوو رووژ دووشەممە وەردەوامبوود.
بەرزترین پلەی گەرمی مەزەنەکریاگ پلەی سیلیزی:
هەولێر: 27 پلەی سیلیزی
سلێمانی: 26 پلەی سیلیزی
دهۆک: 25 پلەی سیلیزی
زاخۆ: 26 پلەی سیلیزی
ئامێدی: 24 پلەی سیلیزی
ئاکرێ: 27 پلەی سیلیزی
کەرکوک: 30 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە: 28 پلەی سیلیزی
سۆران: 25 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران: 16 پلەی سیلیزی
گەرمیان: 32 پلەی سیلیزی.