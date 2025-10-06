کەشناسی.. پلەی گەرمی لە هەرێم داوەزیان وەخوەی دوینێد

شەفەق نیوز ـ هەولێر

وەڕێەبەرایەتی کەشناسی و زەیلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ مەزەنەکرد.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ دیاریکرد "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و تونی وا هاناوەین یەوایش و مامناوەن وە ئاراستەی باکوور خوەرئاوا" دیاریکرد " سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی 1 تا 2 پلە بەراورد وە ئمڕوو داوەزێد".

هەولێر : 35 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 34 پلەی سیلیزی

دهۆک : 34 پلەی سیلیزی

زاخۆ :35 پلەی سیلیزی

ئامێدی : 32 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 35 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 36 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 34 پلەی سیلیزی

سۆران : 34 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 24 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 39 پلەی سیلیزی.