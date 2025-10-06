کەشناسی.. پلەی گەرمی لە هەرێم داوەزیان وەخوەی دوینێد
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێەبەرایەتی کەشناسی و زەیلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ مەزەنەکرد.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ دیاریکرد "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و تونی وا هاناوەین یەوایش و مامناوەن وە ئاراستەی باکوور خوەرئاوا" دیاریکرد " سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی 1 تا 2 پلە بەراورد وە ئمڕوو داوەزێد".
هەولێر : 35 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 34 پلەی سیلیزی
دهۆک : 34 پلەی سیلیزی
زاخۆ :35 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 32 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 35 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 36 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 34 پلەی سیلیزی
سۆران : 34 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 24 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 39 پلەی سیلیزی.