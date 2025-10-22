‏کەشناسی.. پلەی گەرمی بەرزەوبوین وەخوەی دوینێد

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.

‏کەشناسی لە بەیانامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان پارێزگایەیل هەولێر سلێمانى کرکووک هەڵەبجە لەکە ئەورە، لە سنوور ناوچە کویەیل سنووری و بەرزەیل وە گشتی نیمە ئەورە، سنوورى پارێزگاى دهۆک ئەوری زیاترە و ئەگەر نمە واران لە ناوچە سنوورییەیل ئەو پارێزگایە هەس، و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود" .

‏دیاریکرد " سوو ئاسمان ساماڵە وە گشتی و پلەی گەرمی (1-3) پلەى سیلیزى بەرزەوبوود".

‏هەولێر : 29 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 28 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 28 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 32 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 29 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 26 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 19 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 34 پلەی سیلیزی.