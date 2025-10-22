کەشناسی.. پلەی گەرمی بەرزەوبوین وەخوەی دوینێد
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.
کەشناسی لە بەیانامەیگ راگەیان، "ئمڕوو ئاسمان پارێزگایەیل هەولێر سلێمانى کرکووک هەڵەبجە لەکە ئەورە، لە سنوور ناوچە کویەیل سنووری و بەرزەیل وە گشتی نیمە ئەورە، سنوورى پارێزگاى دهۆک ئەوری زیاترە و ئەگەر نمە واران لە ناوچە سنوورییەیل ئەو پارێزگایە هەس، و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود" .
دیاریکرد " سوو ئاسمان ساماڵە وە گشتی و پلەی گەرمی (1-3) پلەى سیلیزى بەرزەوبوود".
هەولێر : 29 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی
دهۆک : 28 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 28 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 32 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 29 پلەی سیلیزی
سۆران : 26 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 19 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 34 پلەی سیلیزی.