‏کەشناسیگ.. لە کۆتایی ئێ هەفتە لە هەرێم کوردستان وەفر وارێد

2026-01-19T13:28:32+00:00

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏شارەزای مژار کەشناسی ئاراس جەبار راگەیان، وەپای مەزەنەیل کۆتایی ئێ هەفتە وەفر لە سەنتەر شارەیل هەرێم کوردستان بوارێد.

‏ئاراس جەبار، شارەزای شارەزای مژار کەشناسی وت؛ وەپای دویایین ئاڵشتکاریەیل، هاتێ لە ئیوارەی رووژ پەنجشەممە  22ـ کانوون دویەم 2026، ئەرا رووژ جومعە، لە تورکیا و دەریای ناوەڕاستەو شەپۆلیگ وەفروارین وە خەسی مامناوەن تا تون فرەیگ لە ناوچەیل هەرێم بگرێدەو.

‏ دیاریکرد، مەزەنەکرێد وەفر لە سەنتەر شارەیل  شارەکانی سلێمانی، هەولێر، دهۆک و هەڵەبجە و کەرکوک بوارێد.

‏وەپای مەزەنەیل شارەزاگە، کاریگەری شەپوول وەفر وارینەگە لە ناوچەیل  پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی سەربەخۆی راپەڕین و سۆران کاریگەرییەگەی زیاتر بوود.

