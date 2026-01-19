کەشناسیگ.. لە کۆتایی ئێ هەفتە لە هەرێم کوردستان وەفر وارێد
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
شارەزای مژار کەشناسی ئاراس جەبار راگەیان، وەپای مەزەنەیل کۆتایی ئێ هەفتە وەفر لە سەنتەر شارەیل هەرێم کوردستان بوارێد.
ئاراس جەبار، شارەزای شارەزای مژار کەشناسی وت؛ وەپای دویایین ئاڵشتکاریەیل، هاتێ لە ئیوارەی رووژ پەنجشەممە 22ـ کانوون دویەم 2026، ئەرا رووژ جومعە، لە تورکیا و دەریای ناوەڕاستەو شەپۆلیگ وەفروارین وە خەسی مامناوەن تا تون فرەیگ لە ناوچەیل هەرێم بگرێدەو.
دیاریکرد، مەزەنەکرێد وەفر لە سەنتەر شارەیل شارەکانی سلێمانی، هەولێر، دهۆک و هەڵەبجە و کەرکوک بوارێد.
وەپای مەزەنەیل شارەزاگە، کاریگەری شەپوول وەفر وارینەگە لە ناوچەیل پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی سەربەخۆی راپەڕین و سۆران کاریگەرییەگەی زیاتر بوود.