کەشناسی كوردستان مزگانییگ دەێدە گەشتیارەیل

شەفەق نیوز - هەولێر

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی لە هەرێم كوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان کە ناوچەیل هەرێم کوردستان کەشوهەوایگ ئارام و رووشن تا نیمچە ئەور وەخوەی دۊنێد لە رووژ جومعەی ئایندە 1 ئایار 2026ەو، وەبی هیچ نیشانەیگ ئەرا وارین واران.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ناوچە کویەیلە کەشوهەوایگ نیمچە ئەور توومار کەن، لە وەختیگ کەشوهەوایگ ئارام لە گشت هەرێم زاڵ بوود.

وتیش: پلەیل گەرما وە شیوەیگ کەم بەرزەو بوون وە بڕ دوو پلەی سەدی لە بەراورد وە ئەوەگ ئمڕوو توومار کریاس.

دیاری کرد کە ناوچەیل هەرێم كوردستان وەگەرد هاتن هەر تاوسانیگ بوودە رویگەیگ گەشتیاری سەرەکی کە هەزاران لە سەردانکەرەیل لە ناو و دەیشت عراق ئەرا خوەی کیشێد، تا بوودە سەرچەوەیگ سەرەکی ئەرا ئابووری لە هەرێم و دەرفەتەیل کار ئەرا هەزاران لە گەنجەیل دروس بکەێد.