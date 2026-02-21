‏کەشناسیگ: شەپوولیگ سەخت سەرما و وەفروارین هاڕیەو

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏کەشناس شاڵاو هیدایەت، شارەزای کەشناسی، ئمڕوو شەممە، راگەیان لە ناوەراس ئێ هەفتە و لە 24 مانگ تا کۆتایی ئێ مانگە، دوارە شەپوولیگ واران وارین و سەرما زمسانە روی لە گشت ناوچەیل کوردستان کەێد.

‏دیاریکرد، سەرچەوەی سەرەکی شەپوولەگە دەریای ناوڕاسە و بارستەوای سەردیگ جەمسەر باکوور تێکەڵا وە شەپوولەگە بوود، پلەی گەرمی وە رێژەی 15 تا 18ـی پلەی سیلیزی داوەزێد.

‏شاڵاو هیدایەت دیاریکرد، "ئەگەر بارستەهەواگە وەبان دەریای ناوەڕاس باێدە ناوچەگەمان، وارانوارین زیاتر بوود لە وەفر، بەڵام ئەگەر وەبان دەریای سییە و تورکیا بوود، جویر شەپۆلەیل ترەک وەفر وارێد و سەنتەر شارەیلیش گرێدەو".