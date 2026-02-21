کەشناسیگ: شەپوولیگ سەخت سەرما و وەفروارین هاڕیەو
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
کەشناس شاڵاو هیدایەت، شارەزای کەشناسی، ئمڕوو شەممە، راگەیان لە ناوەراس ئێ هەفتە و لە 24 مانگ تا کۆتایی ئێ مانگە، دوارە شەپوولیگ واران وارین و سەرما زمسانە روی لە گشت ناوچەیل کوردستان کەێد.
دیاریکرد، سەرچەوەی سەرەکی شەپوولەگە دەریای ناوڕاسە و بارستەوای سەردیگ جەمسەر باکوور تێکەڵا وە شەپوولەگە بوود، پلەی گەرمی وە رێژەی 15 تا 18ـی پلەی سیلیزی داوەزێد.
شاڵاو هیدایەت دیاریکرد، "ئەگەر بارستەهەواگە وەبان دەریای ناوەڕاس باێدە ناوچەگەمان، وارانوارین زیاتر بوود لە وەفر، بەڵام ئەگەر وەبان دەریای سییە و تورکیا بوود، جویر شەپۆلەیل ترەک وەفر وارێد و سەنتەر شارەیلیش گرێدەو".