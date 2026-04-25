کەشناسیگ: سوو واران رفتیگ وارێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن لەلایەن
کەشناس پشتیوان پێنجوینی، ئمڕوو شەممە، راگەیان لەماوەی رووژەیل یەکشەممە تا رووژ سێشەممە حاڵەت نوویگ ناسەقامگیری روی لە هەرێم کوردستان کەێد.
پشتیوان لە پۆستیگ دیاریکرد، لەماوەی ناوەین رووژەیل یەکشەممە تا سێشەممە، حاڵەت نوویگ ناسەقامگیری کەشوهەوا روی لە ناوچەگەمان کەێد وە شیوازیگ پچڕپچڕ واران وارێد، گاجاریگ واران رفتیگ وارێد، و بەڵاچەی قایم و تەگر ها وەگەردیا.
وەپای مەزەنەیل کەشناسەگە، لەو ماوە گاجاریگ ئاسمان ساماڵەو و لەکە ئەور بوو و کەشەگە سەقامگیریشەو بوود، و رووژ یەکشەممە و دوسوو دووشەممە، پلەی گەرمی نزیکەی 4 پلە نزمەوبوود، هەمیش هووشداری لەوە دا هاوڵاتیەیل سەردان ناوچە کویەیلە نەکەن و نزیک شوینەیل بەرز نەکەفن چوینکە بەڵاچەی تون روی دەێد.