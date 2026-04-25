‏کەشناسیگ: سوو واران رفتیگ وارێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن لەلایەن

‏کەشناس پشتیوان پێنجوینی، ئمڕوو شەممە، راگەیان لەماوەی رووژەیل یەکشەممە تا رووژ سێشەممە حاڵەت نوویگ ناسەقامگیری روی لە هەرێم کوردستان کەێد.

‏پشتیوان لە پۆستیگ دیاریکرد، لەماوەی ناوەین رووژەیل یەکشەممە تا سێشەممە، حاڵەت نوویگ ناسەقامگیری کەشوهەوا روی لە ناوچەگەمان کەێد وە شیوازیگ پچڕپچڕ واران وارێد، گاجاریگ واران رفتیگ وارێد، و بەڵاچەی قایم و تەگر ها وەگەردیا.

‏وەپای مەزەنەیل کەشناسەگە، لەو ماوە گاجاریگ ئاسمان ساماڵەو و لەکە ئەور بوو و کەشەگە سەقامگیریشەو بوود، و رووژ یەکشەممە و دوسوو دووشەممە، پلەی گەرمی نزیکەی 4 پلە نزمەوبوود، هەمیش هووشداری لەوە دا هاوڵاتیەیل سەردان ناوچە کویەیلە نەکەن و نزیک شوینەیل بەرز نەکەفن چوینکە بەڵاچەی تون روی دەێد.

