‏کەشناسی هەرێم کوردستان.. سوو نمە واران وارێد
2025-10-23T08:57:22+00:00

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر 

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و ەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان هاتێ سوو نمەواران بوارێد و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود" دیاریکرد " سوو ئاسمان لەناوەین لەکە ئەور و نیمە ئەورە لەناوچە کویەیل باکوور ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەوا، وەگەرد ئەگەر نمە واران وارین لەناوچە کویەیل بەرز و پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە توومارەیل ئمڕوو".

‏هەولێر : 30 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 26 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ  : 27  پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 32 پلەی سیلیزی 

‏هەڵەبجە : 30 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 25 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 19 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 35 پلەی سیلیزی.

