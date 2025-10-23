کەشناسی هەرێم کوردستان.. سوو نمە واران وارێد
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و ەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان هاتێ سوو نمەواران بوارێد و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو".
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە و پلەی گەرمی کەمیگ بەرزەوبوود" دیاریکرد " سوو ئاسمان لەناوەین لەکە ئەور و نیمە ئەورە لەناوچە کویەیل باکوور ئاڵشتبوود ئەرا ئەور تەوا، وەگەرد ئەگەر نمە واران وارین لەناوچە کویەیل بەرز و پلەی گەرمی نزیکەوبوود لە توومارەیل ئمڕوو".
هەولێر : 30 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی
دهۆک : 26 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 27 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 32 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 30 پلەی سیلیزی
سۆران : 25 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 19 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 35 پلەی سیلیزی.