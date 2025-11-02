‏کەشناسی.. سوو پلەی گەرمی لە هەرێم کەرمیگ بەرزەوبوود

‏شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

‏دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.

‏کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویگە" دیاریکرد "سوو دووشەممە ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە وە گشتیو پلەیگەرمی کەمیگ بەرزەوبوود بەرارود وە توومارەیل ئمڕوو".

‏هەولێر : 29 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 28 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 29 پلەی سیلیزی

‏ئامێدی : 24 پلەی سیلیزی

‏ئاکرێ : 29 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 30 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 28 پلەی سیلیزی

‏سۆران : 28 پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 22 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 32 پلەی سیلیزی.