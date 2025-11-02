کەشناسی.. سوو پلەی گەرمی لە هەرێم کەرمیگ بەرزەوبوود
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، کەشوهەوای دوو رووژ ناوچەگە دیاریکرد.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویگە" دیاریکرد "سوو دووشەممە ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە وە گشتیو پلەیگەرمی کەمیگ بەرزەوبوود بەرارود وە توومارەیل ئمڕوو".
هەولێر : 29 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 28 پلەی سیلیزی
دهۆک : 28 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 29 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 24 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 29 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 30 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 28 پلەی سیلیزی
سۆران : 28 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 22 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 32 پلەی سیلیزی.