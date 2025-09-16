کەشناسی.. تەپوتووز کەمیگ لە دیر وەخت ئمشەو دروس بوود

2025-09-16T08:44:57+00:00

شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان

وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنەیل کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.

کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و هاتێ دیر وەخت ئمشەو کەمیگ تەپوتووز دروس بوود، و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد " سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو بیجگە لە ناوچەیل باکوور  کەمیگ بەرزترەو بوود".

هەولێر :  38 پلەی سیلیزی  

سلێمانی : 36 پلەی سیلیزی

دهۆک :  38  پلەی سیلیزی

ئامێدی : 34 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 38 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 39 پلەی سیلیزی  

زاخۆ  :  39 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 35 پلەی سیلیزی

سۆران : 37 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 26 پلەی سیلیزی

گەرمیان 42 پلەی سیلیزی.

