کەشناسی.. تەپوتووز کەمیگ لە دیر وەخت ئمشەو دروس بوود
شەفەق نیوز ـ هەرێم کوردستان
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنەیل کەشوهەوای دوو رووژ دیاریکرد.
کەشناسی لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە و هاتێ دیر وەخت ئمشەو کەمیگ تەپوتووز دروس بوود، و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" دیاریکرد " سوو ئاسمان ساماڵە و پلەی گەرمی نزیکە لە توومارەیل ئمڕوو بیجگە لە ناوچەیل باکوور کەمیگ بەرزترەو بوود".
هەولێر : 38 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 36 پلەی سیلیزی
دهۆک : 38 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 34 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 38 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 39 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 39 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 35 پلەی سیلیزی
سۆران : 37 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 26 پلەی سیلیزی
گەرمیان 42 پلەی سیلیزی.