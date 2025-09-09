کەشناسی.. تەپوتووز روی ناوچەیل هەرێم کەێد
شەفەق نيوز- هەولێر
دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان تەپوتووز روی لناوچەیلیگ هەرێم کوردستان کەێد.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد دروسبوین توز کەمیگ لەناوچەیل ناوڕاس و باشوور هەرێم لە دیروەخت شەو، و پلەی گەزمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".
دیاریکرد، "سوو ئاسمان ساماڵە، و پلەی گەرمی (1-2) پلەى سیلیزى بەراورد وە توومارەیل ئمڕوو داوەزێد".
هەولێر : 38 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 37 پلەی سیلیزی
دهۆک : 37 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 42 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 38 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 36 پلەی سیلیزی
سۆران : 37 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 27 پلەی سیلیزی
گەرمیان 42 پلەی سیلیزی.