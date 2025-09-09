کەشناسی.. تەپوتووز روی ناوچەیل هەرێم کەێد

کەشناسی.. تەپوتووز روی ناوچەیل هەرێم کەێد
2025-09-09T10:24:36+00:00

شەفەق نيوز- هەولێر 

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان تەپوتووز روی لناوچەیلیگ هەرێم کوردستان کەێد.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد دروسبوین توز کەمیگ لەناوچەیل ناوڕاس و باشوور هەرێم لە دیروەخت شەو، و پلەی گەزمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".

دیاریکرد، "سوو  ئاسمان ساماڵە، و پلەی گەرمی  (1-2) پلەى سیلیزى بەراورد وە توومارەیل ئمڕوو داوەزێد".

هەولێر :  38 پلەی سیلیزی  

سلێمانی : 37 پلەی سیلیزی

دهۆک :  37  پلەی سیلیزی

کەرکوک : 42 پلەی سیلیزی  

زاخۆ  :  38 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 36 پلەی سیلیزی

سۆران : 37 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 27 پلەی سیلیزی

گەرمیان 42 پلەی سیلیزی.

