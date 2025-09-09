کەشناسی.. تەپوتووز روی ناوچەیل هەرێم کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

دەسەی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان تەپوتووز روی لناوچەیلیگ هەرێم کوردستان کەێد.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵە وەرد دروسبوین توز کەمیگ لەناوچەیل ناوڕاس و باشوور هەرێم لە دیروەخت شەو، و پلەی گەزمی نزیکە لە توومارەیل دویەکە".

دیاریکرد، "سوو ئاسمان ساماڵە، و پلەی گەرمی (1-2) پلەى سیلیزى بەراورد وە توومارەیل ئمڕوو داوەزێد".

هەولێر : 38 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 37 پلەی سیلیزی

دهۆک : 37 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 42 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 38 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 36 پلەی سیلیزی

سۆران : 37 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 27 پلەی سیلیزی

گەرمیان 42 پلەی سیلیزی.