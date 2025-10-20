کەشناسی.. تەپوتوز کەمیگ لە ناوچەیل باشوور هەرێم بەرزەوبوود لە باکوور نمە واران وارێد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەیلەرزەناسی هارێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، مەزەنەیل کەشوهەوای دوو رووژ راگەیان.
واڕێوەبەرایەتیەگەلە بەیاننامەیگ راگەیان "ئمڕوو ئاسمان ساماڵ و لەکە ئەورە لەناوچە کویەیلەی باکوور نیمە ئەورە، و پلەی گەرمی کەمیگ نزمەوبوود وە ( 2-3 ) پلە بەراود وە دویەکە".
دیریکرد "سوو سێشەممە، ئاسمان نیمە ئەورە لەناوچە کویەیلە ئەور تەواوبوود وەرد ئەگەر بەرزەوبوین کەمیگ تەپوتوز زیاتر لە ناوچەیل باشوور هەرێم و لە ەوەکی شەفەق نمە واان لە ناوچە سنووریەیل باکوور (پارێزگای دهۆک) وارێد دویایی کاریگەریەگەی درویژەوبوود ئەرا فرەیگ لە ناوچەیل هەرێم جویر ناوچە کویەیلەی سنوور باڵەکایەتی و پارێزگایەیل هەولێر و سلێمانی, شایان باسە نمە واران پچڕ پچڕ بەردەوام بوود گاجاریگ ئاڵشتبوود ئارا تاوە واران و بەڵاچە و مەزەنەکرێد ناجیگیرە تا رووژ چوارشەممە وەردەوام بوود و پلەی گەرمیش وە گشتی نزمەوبوود بەراورد وە توومارەیل ئمڕوو".
هەولێر : 28 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 27 پلەی سیلیزی
دهۆک : 26 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 26 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 21 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 26 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 30 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 29 پلەی سیلیزی
سۆران : 24 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 17 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 32 پلەی سیلیزی.