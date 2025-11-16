‏کەشناسی.. کاریگەری شەپوول واران وارین ئمڕوویش وەردەوام بوود

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، مەزەنەکەێد کاریگەری شەپوول واران وارینەگە ئمڕوو وەردەوام بوود و پلەی گەرمی داوەزیان وەخوەی دوینێد.

‏وەڕیۆەبەرایەتیەگەراگەیان "کاریگەری ئەو شەپوول واران وارینە روی لە ناوچەگە کردیە ئمڕووش وەردەوام بوود و ئاسمان هەرێم وە گشتی ئەور تەواو بوود، واران وارین گاجاریگ وەشیوەی نمە واران پچر پچر بوود لە فرەیگ لەناوچە جیاوازەیل، باوی لەناوچە کویەیلە ئاست واران زیاترە، لەدویای نیمەڕوو ئاست واران زیاترەوبوود لەبان بەشیگ لە سنوورى باشوور پارێزگاى هەولێر و پارێزگاى کەرکووک و هەمیش بەشیگ لە ئیدارەى گەرمیان".

‏دیاریکرد "مەوقەی واران وارین هاتێ بەڵاچەش بوود لە ( 1-2 ) پلە داوەزێد و لەناوچە کویەیلە وە (2-3) پلە".

‏هەولێر : 21 پلەی سیلیزی

‏سلێمانی : 17 پلەی سیلیزی

‏دهۆک : 17 پلەی سیلیزی

‏زاخۆ : 17 پلەی سیلیزی

‏کەرکوک : 20 پلەی سیلیزی

‏هەڵەبجە : 19 پلەی سیلیزی

‏سۆران : / 18پلەی سیلیزی

‏حاجی ئۆمەران : 9 پلەی سیلیزی

‏گەرمیان : 22 پلەی سیلیزی.