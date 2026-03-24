‏پێشمەرگە کوشیان و زەخمداربوین ٣٦ کەس وە مدوو پەلامار مووشەکی ئیران ئەرا بان بارەگایلی لە باکوور هەولێر راگەیان

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏وەزارەت کاروباری پێشمەرگە لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان 36 کەس لە ئەندامەیل پێشمەرگە بوینە قوربانی وە مدوو پەلامار وە مووشەک بالیستی ئەرا بان بارەگایل سەربازی لە باکوور پارێزگای هەولێر کردگەسە ئامانج.

‏وەزارەتەگە لە بەیانییەیگ فەرمی وت: "پەلامارەگە رەسییە بارەگای فەوج هەفت پیادە سەر وە ناوچەی یەک، وەگەرد چەن بەشیگ لە فەوج پەنج پیادە لە سنوور ئیدارەی "سۆران"ی سەروەخوەی، و وە "پەلاماریگ نامەردانە و خەیانەتکارانە" وەسفی کرد کە وە 6 مووشەک بالیستی ئیرانی ئەنجام دریاگە.

‏لە بەیانەگە هاتییە: "ئی کارە دوژمنکارانە کە بیبەرییە لە کەمترین بەها مرۆییەیل و پرەنسیپەیل هاوسایەتی خاس، بوویە مدوو شەهیدبووین 6 پێشمەرگە و زەخمداربووین 30 کەس تر".

‏وەزارەتەگە وە تونی شەرمەزار پەلامارەگە و گشت ئەو دەسدرێژییە تێرۆریستییەیلە کرد کە کریەنە بان هەرێم کوردستان، و دووپات کرد لەبان ماف رەوا و نیشتمانی خوەی ئەرا وەڵامدان هەر دەستدرێژییگ ک گەل و خاک بکەێدە ئامانج.

‏لە بەشیگ تر لە بەیانییەگە هاتییە: "وە هویچ شێوەیگ چەوەڕێ ئەوە نەکردیم ک هەڵویستەیل ئاشتیانەی هەرێم کوردستان وە ئی جورە وەڵامە ترسنۆکانە بدرێدەو، وەلێ خاس زانیم ک تەمەن زوڵم و زۆرداری کوڵە، و لە کووتاییدا هەر ئیرادەی ئاشتی سەرکەفێد".

‏وەزارەتەگە جاریگ تر داوا لە گشت لایەنەیل کرد کە هەرێم کوردستان لە جەنگ و ئاڵۆزی دوویر بخەنەو، و داوا لە حکوومەت فیدراڵی و کۆمەڵگەی ناودەوڵەتی و گشت دوستەیل کرد ک لە وەرانوەر ئی پێشێلکارییەیلە بێ‌دەنگ نەون، و پێویستە سنووریگ ئەرا ئی دەستدرێژییە بێ‌باکانەیلە بنرێد".

