‏پێشمەرگە: پەلامارداین وە درۆنیل لە ئیرانەو بارەگایگ لە راپەڕین و ماڵیگ لە هەولێر کردە ئامانج

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەزارەت پێشمەرگەی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کۆمەڵیگ "تیرۆرست و لە یاسا دەرچگ" بارەگای یەکیگ لە هێزەیلی لە سنوور ئیدارەی راپەرین وە دوو درۆن بۆم ڕێژ کریاگ کردیەسە ئامانج، پەلامار دویەم سێ درۆن لە خاک ئیرانەو هاتنەس ئەرا کوشتن ئەندامیگ ئەمنی و ژنەگەی لە هەولێر.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "دویەشەو شەش نیسان 2026، کۆمەڵەی تیرۆرستەیل و لە یاسادەرچگەیل یەکیگ لە بارەگایەیل هێزەیل پێشمەرگە سەر وە سنوور ئیدارەی راپەرین کردنەسە ئامانج لەڕی دوو درۆن بۆمرێژکریاگ".

‏وتیش "لەهەمان شەو، دەس ستەم درویژەوکریا ئەرا وە ئامانجگردن ماڵ ئەندامیگ سەر وە هێز پێشمەرگە موسا ئەنوەر لە سنوور هەولێر، لەڕی سێ درۆن بۆمبرێژکریاگ کە لە زەوی ئیرانەو دەرچگە، بویە مدوو کوشتنی وەگەرد ژنەگەی".

‏وەزارەتەگە دووپات کرد "ئێ پەلامارەیلە درویژەوەپیدەر زنجیرە پەلامارەیل خراوکارانەی رێکخریاگن کە بارەگەیل هێزەیل پێشمەرگە و ناوچەیل دانشتگەیل لە هەرێم کوردستان کەنە ئامانج"،دیاریکرد "خوین قوربانییەیل وە بیخود نیەچوود."

‏وەزارەتەگە "کۆمار ئیسلامی ئیران و کۆمەڵەیل چەکدار لەیاسا دەرچگ" لە عراق وە وەرپرس راستەوخوەی و گشت ئێ پەلامارەیلە زانێد.

