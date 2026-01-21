پێشمەرگە دێرینەکان پەلامارەیل دیمەشق وەبان رۆژاڤا شەرمەزار کەن و داوای کردەوەی جەماوەری و وازکردن دەروازە سنوورییەیل کەن (وینە)

شەفەق نیوز - سلێمانی

کۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەکان لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، وە زبری شەرمەزار ئەو پەلامارەیلە کرد کە لەلایەن گروپەیل سەر وە حکومەت دیمەشقەو وەبان رۆژاڤا لە سوریا جیوەجی کریەن، و داوا کرد کە کوردەیل چالاکی جەماوەری بکەن و داوا لە دەسەڵاتدارەیل کرد دەروازە سنوورییەیل واز بکەن ئەرا پشتیوانی لە خەڵک رۆژاڤا.

سەرۆک کۆمەڵەگە، جەمیل هەورامی لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وە ئامادەبوین ئاژانس شەفەق نیوز، راگەیان کە "کوردەیل رۆژاڤا جاریگ ترەک تویش پەلاماریگ دڕندانە بوین لەلایەن ەەناو سوپای نوو سوریا، خود ئەو گروپە تیرۆریستەیلە کە وەرجەیە کۆمەڵکوژی کورد ئەنجامدا و جینۆسایدیان هەزاران کەس ئەنجامدا، لەناو هاوسووزییگ ئاشکرای هاوپەیمانەیلیان".

هەورامی وتیش: ئیمە لە کۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەکان وە تونترین شیوە شەرمەزار ئی پەلامارەیلە کەیمن کە کوردەیل رۆژئاوا کەنە ئامانج، و بیدەنگی قبوڵنەکریای هاوپەیمانەیلمان شەرمەزار کەیمن، داوایش لە کۆمەڵگەی ناودەوڵەتی کرد "بیدەنگ نەون و کاربکەن ئەرا وسانن ئەو پێشێلکارییە نایاساییەلە وەبان رۆژاڤا".

کۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەکان داوا لە گشت کوردەیل کرد، چ لە ناو یا لە دەیشت وڵات، "وە پەیامیگ یەکگرتوگ بڕشیەنە ناو جادەیل و لە گشت گۆڕەپانەیل فشار بخەنە بان ئەرا وسانن پەلامارەیل".

لە بەیاننامەگە دووپاتیش لەوە کرد "لەو داواکارییە کە حکومەت عراق و حکومەت هەرێم کوردستان دەروازە سنوورییەیل واز بکەن تا هاووڵاتیەیل بتوانن گەشت بکەن و پاڵپشتی لە خوەشک و براگانیان بکەن لە رۆژئاوا".

دویەکە سێشەممە، سەدان هاوڵاتی و چالاکوان کورد سێ ناڕەزایەتی لە هەولێر پایتەختیهەرێمی کوردستان ئەنجامدان: یەکیگیان لەوەردەم بارەگای نوێنەرایەتی نەتەوە یەکگرتگەیل، یەکیگ ترەک لە کونسوڵخانەی ئەمەریکا و سێیەمیان لە سەنتەر شار. وەداوای دەسوەردان زویوەزوی ناودەوڵەتیەیل ئەرا وسانن ئۆپەراسیۆنە سەربازییە وەردەوامەیل لە باکوور سوریا.

ئیوارەی دویەکە سێشەممە، وەزارەت وەرگری سوریا ئاگربەسی چوار رووژە لە گشت ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل راگەیان، جویر گامیگ ئەرا تەقەلایەیل کەمکردن تونوتیژی وەرد هیزەیل سوریای دیموکرات (هەسەدە).