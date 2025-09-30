گشتیان خوەنەوار و کراکارن.. زەخمداری 9 کەس وە رویداویگ هاتوچو لەبان ری كەركوك - هەولێر

2025-09-30T06:12:24+00:00

شەفەق نيوز – كەركوك 

سەرچەوەیگ پزشکی لە کەرکوک، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە رویداویگ هاتوچو لەبان ری كەركوك – هەولێر وەگەرد یەکەمین رووژیل ساڵ خوەنستن نوو، کە بویە مدوو زەخمداری نۆ کەس.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لەناوەین ماشینیگ مارکەی (كامری) کە خوەنەوارەیل زانکۆی (کتاب) هەڵگردوێد، و ماشینیگ بارهەڵگر مارکەی (كيا) بڕیگ کراکار هەڵگردوێد لە قەزای ئاڵتوون کوپری، دیاری کرد کە ئامار رویداوەگە رەسیە زەخمداری پەنج خوەنەوار و چوار کراکار.

ری كەركوك – هەولێر وەبان ئاڵتوون کوپریەو جموجویل ماشینەیل فرەیگ وەخوەی دوینێد، وەتایبەت وەگەرد سەرتای وەرز خوەنەواری نوو، کە هامشوو خوەنەوارەیل و کراکارەیل ناوەین ئەو دوو پارێزگا زیایەو بوود.

