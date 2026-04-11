گەشتوگوزار گلەو خواردەو.. بازاڕەیل هەولێر دویای بنەوگردن جەنگ گەرمەو بوون (وینە)

بازاڕەیل شار هەولێر، پایتەخت هەرێم کوردستان، جویلەیگ بازرگانی فراوان و گەرمەوبوین وەرچەویگ لە هاز سەنین وەخوەی دوینێد، دویای ماوەیگ لە چەودیاریکردن و وریابوین کە زاڵ بوی لەبان ناوچەگە لە بنەمای گرژییە سەربازییە دویاینەیل لەناوەین ئەمریکا و ئیران.

وەگەرد راگەیانن ئارامکردن جەنگ و دووارە وازکردن ئاسمان وە شیوەیگ تەواو، "قەڵا"ی ناوڕاس هەولێر، بریقەی ئابووری خوەی هاوردەو، تا ناوەندەیل سەنین و بازاڕە میللییەیل پڕ بوین لە رویکەرەیل و گەشتیارەیل.

لەی چوارچیوە، تەحسین محمد، کە خاوەن دوکانیگە لە بازاڕەگە، دووپات کەێد کە قەیران گوزەشتە بویە مدوو سەردەوبوینیگ وەختانە لە ئەنجام رخداری خەڵکەگە لە نادیارەیل.

تەحسین ئۊشێد: لە ماوەی رووژەیل جەنگ، بسینەگە تەنیا چشتە گرنگەیلی سەنیاد، و گشی پرسیار کردیاد لە جیگیربوین فڕۆکەوانی، چوینکە بازرگانییمان وە شیوەیگ گەورە پشت وە هاوردەکردن ئاسمانی و بارکردن بەسێد.

تەحسین وتیش: "ئمڕوو، و وەگەرد دووارە دەسکردن وە گەشتەیل و ئارامی رەوشەگە، دەس کردیمنە وەرگردن داواکارییەیل نوو، و بازاڕ گلەو خواردە ئەرا زینگیی خوەی. خەڵکەگە لەیرا دووس ژیان دیرن، و هەر وە نەمانن رخباریەگە، گلەوخواردن جویلەگە زیاترەو بوی لەوەگ مەزەنە کەیمن.

لە سای ئەو قەیرانە، کەرت خزمەتگوزارییەیل و گەشتوگوزار گەورەترین زەرەردمەن بوی، بەڵام ئمڕوو سەرکردایەتی قەتار ئەوزەڵکردن رانێد، وەگورەی فەرەیدوون محمد، کە کاسبکاریگە لە بازاڕەگە، و ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز رووشن کەێد چوین دیمەنەگە وە تەنیا لە ماوەی 48 سەعات ئاڵشت بوی.

فەرەیدوون ئۊشێد: بەسانن ئاسمان لە لووتکەی گرژییەگە بویە مدوو هەڵوەشانن دەیان حجزکردن، چ ئەرا پیاوەیل کار یا گەشتیارەیل، بەڵام هەر وەگەرد راگەیانن دووارە وازکردن ئاسمان، بەرزەوبوینیگ لە ریژەی رویکردنە بازاڕەیل وە نزیکەی 30 لە سەد دوینیمن.

عراقییەیل گلەو خواردن ئەرا کەشوهەوای گەشتوگوزار لە کوردستان، وەگورەی عەلا قەیسی، کە لە حلە هاتگە ئەرا وەسەربردن پشوو کۆتایی هەفتە وەگەرد خیزانەگەی لە شار هەولێر.

قەیسی لە ئەزموون خوەی قسە کەێد و ئۊشێد: وە راسی، ئبمە نیگەران بوییمن لە لێکەفتەیل جەنگ لەناوەین واشنتۆن و تاران و کاریگەری لەبان گەشتەیل و هاتووچگن داشت، بەڵام هەر وە ژنەفتن خەوەر ئارامکردن و وازکردن ئاسمان، دەسوەجێ گەشتیگ گردم و هاتمە هەولێر".

قەیسی وتیش: کەشوهەواگە لەیرا فرە خاسە، و بازاڕەیل ئاوەدانن، ئیمە مینەی شوین ئاسایش و ئارامی کەیمن، و هەولێر دووارە چەسپان کە توانای وەپشتسەرنان قەیرانە هەرێمییەیل وەشیوەیگ زویوەزوی دیرێد، نرخەیل لەیرا گونجیانە و جوراۊری لە بازاڕەیل گاڵ دەێد ئەرا سەنین.