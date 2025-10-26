‏پەکەکە کیشانەوەی ئەندامەیلی لە تورکیا ئەرا عراق راگەیان

‏شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏ئمڕوو یەکشەممە، پارت کراکارەیل کوردستان (پەکەکە) کیشانەوەی گشت ئەندامەیلی لە تورکیا ئەرا باکوور عراق راگەیان.

‏لراگەیاننەگە لەدویای مانگیگ تێد لە چەک دانان حیزبەگە و کۆتایهاتن وە جەنگ چەکداری وەرد ئەنقەرە کە دەیان ساڵە وەردەوامە.

‏پەکەکە دویەکە شەممە، راگەیان "لە رووژ یەکشەممە، "گامیگ مێژوویی" نوو هەڵگرین، کە هاوتەریبەوەرد بانگێشت سەرۆک عەبدوڵلا ئۆجەلان ئەرا هەڵوشانن ئەو رێکخریاگ و بڕیارەیلە لە دوانزەهەمین کۆنگرە دریانە

‏پەکەکە دویەکە راگەیان، پەکەکە راگەیاندیە دوانزەهەمین کۆنگرە لە ماوەی 5 تا 7 ئایار وەرین وەڕیوەچگە، بڕیار هەڵوشانن خوەی دایە یەیش لەدویای داوای عەبدوڵلا ئۆجەلانلە 27 شوبات.

‏لە 11 تەمووز لەری مەراسیمیگ کە لە ئەشکەفت جاسەنە لە سنوور قەزای دوکان سەر وە سلێمانی کریا، بڕیگ لە ئەندامەیل رێکخریاگەگە ئاگر وەردانە چەکەیلیان "جویر بەڵگە ئەرا نیەت پاکی ئەرا ئەوزەڵداین وە پرۆسەی چارەسەرکردن".

