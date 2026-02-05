‏پێشانگای ناودەوڵەتیی هەولێر ئەرا ماشین وە بەشداری کۆمپانیا جیهانیەیل دەسوەپیکرد

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏ئمڕوو پەنجشەممە، چالاکیەیل یانزەهەمین پێشانگای ناودەوڵەتی هەولێر ئەرا ماشین، و پارچەی یەدەگ و ئێکسسوارات دەسوەپیکرد، ئامانج لەلی نمایشکردن نووترین بەرهەمەیل پیشەسازی ماشین و قایمکردن پەیوەنی بازرگانیەیل ناوەین کۆمپانیا ناودەوڵەتیەیل و بازاڕەیل هەرێم کوردستانە.

‏پێشانگاگە لە پێشانگای ناودەوڵەتی هەولێر لە پارک سامی عەبدولرەحمان سازکریا وە بەشداری شاندیگ ئاست بەرز لە وتاق بازرگانی و پیشەسازی هەولێر.

‏ئێ خولە پێشانگاگە وە یەکیگ لە دیارترین خولەیل دانرێد لەرووی قەبارە بەشداریکردن، وەجویریگ 25 کۆمپانیای ناوخوەیی نووترین خزمەتگوزارییەیلیان پێشکەش کردنە، وەرد 60 کۆمپانیای چینی کە وە تەکنەلۆژیای نووە بەشدارن، بیجگە لە 57 کۆمپانیا لە 12 وڵات جیاوازەو کە بەرهەمە هەمەجویرەیلیان نمایش کردنە.

‏لە پەراوێز وازکردن پێشانگاگە، شاندیگ وتاق بازرگانی چەندین دیدار وەرد خاوەن کۆمپانیا بەشداربویەیل ئەنجام دا، باس لەو ئاسانکاریەیلە کردن کە پێشکەش وە بازرگانەیل بیانی کرێد، وەرد میکانیزمەیل ئەوزەڵداین بازاڕ ماشین لە هەرێم کوردستان.

‏ بڕیارە پێشانگاگە ماوەی چوار رووژ وەردەوام بوود و دەرفەت کار ئەرا خاوەن کار دروسکەێد و هاوڵاتیەیل لە نزیکەو زانیاری لەبان نووترین مۆدیل ماشین و تەکنەلۆژیای پارچەیل یەدەگ دەسیان کەفێد.

‏

‏