شاند چوارچیوەی هەماهەنگی وە سەردانیگ فەرمی رەسێدە هەولێر (وینە)

شەفەق نيوز- بەغداد

شاند چوارچیوەی هەماهەنگی، ئمڕوو دووشەممە، رەسیە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، وە سەردانیگ خوازێد بەسیان سیاسی بڕەسنێدە پایان، و نووڕینەیل لەیەکەو نزیکەو بکەێد لەناوەین دوو حزب کورد تا هەڵوژاردن سەرۆک نوو عراق یەکلایی بکەن.

نویسنگەی راگەیانن محمد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرەیل وت: سودانی وەیاوەری شاندیگ سیاسی پایەبەرز رەسیە هەرێم کوردستان، وە سەردانیگ ئەرا هەولێر و سلێمانی.

وەگورەی پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز؛ هەرلە سودانی و هادی عامری و موحسین مەندەلاوی لەناو شاندەگە بوین، و ئەوەسا چەویان کەفێدە مەسعود بارزانی سەرۆك پارت دیموکرات کوردستان.

پەیامنێر ئاژانسمان وتیش: باوەت سەرەکی لەی دیدارە باوەت سەرۆکایەتی کۆمارە.

بڕیارە شاندەگە هەمیشە روی وەرەو سلێمانی بکەێد، ئەرا دیدار بافڵ تاڵەبانی سەرۆک یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەرا باسکردن لەو باوەتە.