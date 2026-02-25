شاندیگ ئەڵمانی پایەبەرز ئەرا نێچیروان بارزانی: وە گرنگی نووڕیمنە ئارامی هەرێم کوردستان و گشت عراق

شەفەق نيوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، نیمەڕو ئمڕوو چوارشەممە، چەوی کەفتە جيزا ئەدرياس فون گايەر، وەزیر دەوڵەت ئەڵمانیا ئەرا کاروبار دەرەکی و شاند یاوەری.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە باس گەشەپیدان پەیوەندییەیل ئەڵمانیا وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان کریا، و دویاترین نووەوبویەیل رەوش سیاسی لە عراق و هەرێم کوردستان، و پەیوەندیەیل ناوەین هەولێر و بەغدا و رەوشەیل ناوچەگە.

شاند میوان دووپات کرد کە ئەڵمانیا وە گرنگی نووڕێد وە ئارامی عراق و هەرێم کوردستان، و باس ئارەزوو وڵاتیان کردن لە وەردەوامی هاوکاری هاوبەش لە چینەیل جویراجویر.

لەلای خوەییش، سەرۆک نێچیروان بارزانی سوپاس لە دەسمیەتیەیل و پشتگیریکردن ئەڵمانیا ئەرا هەرێم کوردستان لە گشت چینەیل کرد، و مووڤات لە گرنگی چارەسەری ئاشتیانە ئەرا کێشەیل و مقیەتیکردن ئارامی ناوچەگە کرد.

هەڕەشەیل داعش و رەوشەیل سوریا و چەن باوەتیگ ترەک کە لەلای هەردوگ لایەن گرنگە، باسەیل ناو ئەو دیدارە بوین کە باڵیۆز ئەڵمانیا لە عراق، و کونسوڵ گشتی ئەڵمانیا لە هەرێم کوردستان ئامادەی بوین.