شاندیگ ئیماراتی لە هەولێر ئەرا پەیوەندییەیل بازرگانی و سیاسی

ئومێد خۆشناو پارێزگار هەولێر، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد شاندیگ پایەبەرز ئیماراتی باس پەیوەندییەیل هاوبەش وەگەرد هەرێم کوردستان کرد، لە ئاستەیل سیاسی و بازرگانی.

نویسینگەی پارێزگار لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئومێد خۆشناو پارێزگار هەولێر گر وەگەرد شێخ بەشیر فەرحان قونسوڵ گشتی دەوڵەت ئیمارات لە هەولێر، و ئەحمەد هۆشیار وەڕیەوبەر فرۆکەخانەی هەولێر، پیشوازای لە شاندیگ پایەبەرز لە دەوڵەت ئیمارات کردن، وە سەرۆکایەتی عەبدوڵڵا لوتاه جیگر وەزیر و وەڕیەوبەر نویسنگەی هەماهەنگی لە ئەنجومەن وەزیرەیل فیدراڵی دەوڵەت ئیمارات.

بەیاننامەگە وتیش: سەردان شاند ئیمارات لە چوارچیوەی تەقەلایەیل هەرێم کوردستان و دەوڵەت ئیمارات تیەێد ئەرا پاڵپشتیکردن پەیوەندییەیل سیاسی و بازرگانی ناوەین دوو لایەن، و بڕیارە شاندەگە چەن دیداریگ و گردەوبوین گرنگیگ وەرد وەرپرسەیل هەرێم کوردستان جیوەجی بکەێد.