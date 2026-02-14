شاندیگ لە کۆنگرێس ئەمریکی ئەرا نێچیرڤان بارزانی دووپات کەێد لە پشتگیریکردن عراق و هەرێم کوردستان

شەفەق نيوز- ميونشن

شاندیگ لە کۆنگرێس ئەمریکی، ئمڕوو شەممە، لە دیداریگ وەگەرد نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، دووپات کرد لە پشتگیریکردن عراق و مقیەتیکردن قەوارەی دەستووری هەرێم کوردستان، دووپاتیش کرد لە گرنگی کوردستان جویر مدوو ئارامی لە ناوچەگە.

نویسنگەی راگەیانن سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: سەرۆک نێچیرڤان بارزانی، نیمەڕو ئمڕوو، وەگەرد سیناتۆر ئەمریکی ليندسب گراهام، و شاند یاوەری لە بڕیگ ئەندامەیل کۆنگرێس گردەو بوی، ئەوەیش لە چوارچیوەی دیدارەیلی لەناو کۆنفرانس میونشن ئەرا ئاسایش.

وتیش: لە دیدارەگە باس پەیوەندییەیل ئەمریکا وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان کریا، و شیوەیل گەشەپیدان هاوکاری هاوبەش.

سەرۆک نێچیرڤان بارزانی دووارە سوپاس هەرێم کوردستان ئەرا ئەو پاڵپشتیکردن وەردەوامە رەسان لەلایەن ئەمریکا ئەرا عراق و هەرێم کوردستان.

لەلای خوەییش، شاند کۆنگرێس ئەمریکا دووپات کرد لە گرنگی پایەی هەرێم کوردستان، جویر مدوو ئارامی، و باس پشتگیریکردنی ئەرا عراق و مقیەتیکردن قەوارەی هەرێم کوردستان کرد، و چارەسەرکردن کێشەیل گیرهاتگ ناوەین هەولێر و بەغدا، و مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی وڵات.

بەیاننامەگە وتیش: رەوشەیل لە سوریا و مافەیل کورد لەناوی

دوحقوق باوەتەیلیگ ترەک بوین لەناو ئەو گردەوبوینە، کە سەرۆک نێچیرڤان بارزانی و شاند کۆنگرێس ئەمریکا دووپات کردن لە گرنگی مقیەتیکردن ماف کورد و ئەو پێکھاتەیل لەی وەختە و لە دەستوور بانان سوریا.

لە کۆتایی دیدارەگە، هەردوگ لایەن باس دویاترین گەشەیل ئەمنی و رخدارەیل تیرۆر لە ناوچەگە کردن.