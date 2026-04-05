شاندیگ حکومی باڵا لە هەولێرەو سەردان بەغدا کەێد ئەرا یەکلاکردن دۆسیە داراییەیل
شەفەق نیوز - هەولێر
ئمڕوو یەکشەممە، شاندیگ باڵا لە حکوومەت هەرێم کوردستان سەردانیگ فەرمی ئەرا بەغدای پایتەخت ئەنجام دەێد، ئەرا وەردەوامیدان وە وتووێژەیل ئەرا چارەسەرکردن ناکۆکی داراییەیل هەڵپەسێردراوەیل لە ناوەن هەردوگلا.
فوئاد حوسێن، سەرکردەیگ لە پارتی دیموکراتی کوردستان کە و جیگر سەرۆک وەزیرەیل و وەزیر دەرەوەی حکومەت فیدراڵییە، سەرۆکایەتی شاندەگە کەێد، یەیش نیشانەی ئەو گرنگیەسە کە لایەنەیل وەی خولەی دانوستانەیل دەن.
بڕیارە شاندەگە گردەوبوین خەسیگ وەگەرد نوێنەرەیل حکومەت فیدراڵی ئەنجام بیەێد، ئەرا تاوتوێکردن چەن دۆسیەیگ دارایی ئاڵۆز، کە لە بان گشتیان میکانیزم خەرجکردن شایستە دارایییەیل بودجە و مووچەی فەرمانبەرەیل هەرێم ئەرا ساڵ 2026، وە ئامانج رەسین وە ڕێککەفتن کۆتایی کە کۆتایی وە تەمومژاویبوین دۆخ دارایی بارێد.