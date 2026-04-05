‏شاندیگ حکومی باڵا لە هەولێرەو سەردان بەغدا کەێد ئەرا یەکلاکردن دۆسیە داراییەیل

شەفەق نیوز - هەولێر

‏ئمڕوو یەکشەممە، شاندیگ باڵا لە حکوومەت هەرێم کوردستان سەردانیگ فەرمی ئەرا بەغدای پایتەخت ئەنجام دەێد، ئەرا وەردەوامیدان وە وتووێژەیل ئەرا چارەسەرکردن ناکۆکی داراییەیل هەڵپەسێردراوەیل لە ناوەن هەردوگلا.

‏فوئاد حوسێن، سەرکردەیگ لە پارتی دیموکراتی کوردستان کە و جیگر سەرۆک وەزیرەیل و وەزیر دەرەوەی حکومەت فیدراڵییە، سەرۆکایەتی شاندەگە کەێد، یەیش نیشانەی ئەو گرنگیەسە کە لایەنەیل وەی خولەی دانوستانەیل دەن.

‏بڕیارە شاندەگە گردەوبوین خەسیگ وەگەرد نوێنەرەیل حکومەت فیدراڵی ئەنجام بیەێد، ئەرا تاوتوێکردن چەن دۆسیەیگ دارایی ئاڵۆز، کە لە بان گشتیان میکانیزم خەرجکردن شایستە دارایییەیل بودجە و مووچەی فەرمانبەرەیل هەرێم ئەرا ساڵ 2026، وە ئامانج رەسین وە ڕێککەفتن کۆتایی کە کۆتایی وە تەمومژاویبوین دۆخ دارایی بارێد.

‏

‏

‏