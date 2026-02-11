شاند یەکێتی وە سەرۆکایەتی بافڵ تاڵەبانی رەسێدە هەولێر ئەرا دیدار بارزانی

شەفەق نیوز - هەولێر

ئمڕوو چوارشەممە، شاند یەکێتی نیشتمانی کوردستان وە سەرۆکایەتی بافڵ تاڵەبانی رەسیە هەولێر و بڕیارە ساعەت 2:00 دویای نیمەڕو وەگەرد پارت دیموکرات کوردستان گردەوبوینیگ ئەنجام بیریەێد.

تاڵەبانی سەرۆکایەتی شاند یەکێتی کەێد و مەسعوود بارزانی ریبەر کورد سەرۆکایەتی شاند پارت دیموکرات کوردستان کەێد وە بەشداریکردن دوو جیگرەگەی.

دویەکە سێشەممە، یەکێتی دووپات کرد کە بافڵ تاڵەبانی سەرۆک یەکێتی وەگەرد مەسعوود بارزانی گردەو بوود.

مەحمود خۆشناو، سەرۆک یەکێتی ئەرا شەفەق نیوز وت: "سوو بافڵ تاڵەبانی گردەوبوینیگ گرنگ وەگەرد مەسعوود بارزانی ئەنجام دەێد"، ئاشکرا کرد کە "ئامانج دیدارەگە رەسین وە رێککەفتن و لەیەکفامستنە لە گشت پرسەیل و شایستەیل فیدراڵی".

وەگورەی ئەو زانیارییەیلە لەلای شەفەق نیوز؛ گردەوبوینەگەلە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان وەڕیەو چوود، و گفتوگۆ لەبان سەرۆکایەتی هەرێم و دروسکردن حکومەت هەرێم کوردستان و فیدراڵی و چەن باوەتیگ ترەک لەخوەی گرێد.