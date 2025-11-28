شاند بەغداد رەسێدە کوردستان ئەرا لێکۆڵینەوە لە پەلاماردان کۆرمۆر

شەفق نيوز- سلێمانی

شاندیگ ئەمنی پایەبەرز، شەوەکی ئمڕوو جمعە، رەسیە هەرێم کوردستان، ئەرا لێکۆڵینەوە لە پەلاماردان کێڵگەی گاز کۆرمۆر.

وەگورەی زانیارییەیل ئاژانس شەفەق نیوز، عەبدولئەمیر شمەری وەزیر ناوخۆی عراق لە سەرۆکایەتی ئەو شاندە تیەێد، وەگەرد حەمید شەتری سەرۆک دەزگای هەواڵگری عراق، و رێبەر ئەحمەد وەزیر ناوخؤی هەرێم کوردستان.

بڕیارە شاندەگە گردەوبوین فراوانیگ وەگەرد وەرپرسەیل و فەرماندەیل ئەمنی لە سلێمانی ئەنجام بەێد ئەرا باسکردن لە ریکارەیل وەشوینکەفتن و هەماهەنگی و پلانەیل هاوبەش ئەنجام بەێد.

زانیاریەیل نشان کەن کە پەلاماردان کێڵگەی کۆرمۆر بویە مدوو پەککفتن نزیکەی 160 میگاوات لە سیستەم بەرهەمکردن کارەبا لە پارێزگای کەرکوک، کە لەیلا ساعەتەیل کلکردن کارەبا لە پارێزگاگە شکیاوە.

نشان دەن کە تیمەیل هونەری و ئەمنی وەردەوامن لە کارەیل چارەسەرکردن دەرەنجامەیل ئەو پەلامارە و مینەکردن ئەو لایەنەیلە کە لەپشتی وسیانە، وەگەرد هەماهەنگی ناوەین لایەنەیل فیدراڵی و ئیدارەی هەرێم کوردستان.

پیرەشەو پەنجشەممە، کێڵگەی گاز کۆرمۆر کەفتە وەر پەلاماریگ وە فرۆکەیل بێفڕۆکەوان، و بویە مدوو هیزگردن ئاگر لەناو یەکیگ لە کێڵگەیل وەبی توومارکردن زەخمداری، و زەرەدەیل گەورەیگ وە کێڵگەگە رەسان.