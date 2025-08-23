شاندیگ پایەبەرز لە هەرێم کوردستان سەردان بەغداد کەێد ئەرا یەکلاییکردن باوەت داهاتەیل ناوخوەیی و کلکردن نەفت

شەفەق نیوز- سلێمانی/ هەولێر

سەرچەوەیگ لە ئەنجومەن وەزیرەیل هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە شاندیگ باڵای حکومەت هەرێم کوردستان کە لە ئاوات شێخ جەناب وەزیر دارایی و کەمال محەمەد ساڵح وەزیر سامانە سروشتییەیل وەوەکالەت بوی، لەی هەفتە سەردان بەغدا کەێد، ئەرا بڕیاردان لەبان داهاتە نانەفتییەیل و کلکردن هەناردەی نەفت ئەرا کۆمپانیای سۆمۆ.

ئەو سەرچەوە وتیش: "حکومەت هەرێم بڕ 120 ملیار دینار لە داهات نانەفتی مانگ حوزەیران گوزەشتە ئامادە کردگە، کە خریەێدە بان هەژمار وەزارەت دارایی فیدراڵی لە لق هەولێر بانک ناوەندی عراق".

بڕیارە شاند حکومەت هەرێم وەگەرد شاندیگ حکومەت فیدراڵی گردەو بوود ئەرا رەسین وە چارەسەر لەبان داهاتە نانەفتییەیل و چارەسەرکردن ئاستەنگەیل ەەردەم کلکردن مووچەی مانگانەی فەرمانبەرەیل کوردستان.

ئەنجومەن وەزیرەیل عراق، لە دانیشتن ئاسایی خوەی لە 19ی ئاب، بڕیاردا وە دابینکردن بودجەی مووچەی فەرمانبەرەیل کوردستان، وەمەرجیگ هەولێر داهات نەفت و نانەفتی لە وەخت خوەی کل بکەێد.

پێشەوا هەورامی قسەکەر حکومەت هەرێم کوردستان، چوارشەممەی گوزەشتەر دووپات کرد کە ئەو بڕە پویلە کە رێککەفتن لەبانی کریاس ئەرا داهاتە نانەفتییەیل ئامادەس ئەرا دایینی وەدەس حکومەت فیدراڵی لە بەغدا. هەورامی لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە لە سەردانەگەی ئەرا پارێزگاری هەڵەبجە دویای ئەو ئاگرە لەورا هیزگرد راگەیان کە ئیرنگە گردەوبوینیگ چارەنویسساز ناوەین شاندیگ حکومەت هەرێم کوردستان و حکومەت فیدراڵی لە بەغدا وەڕیەو چوود، و گفتوگۆیگ جددی لەبان داهاتە داراییە نانەفتییەیل هەس". وتیش: "ئامادەیمن بڕ 120 ملیار دینار بیەیمنە دەسیان".

رووژ چوارشەممە 13ی ئاب، وەزارەت سامانە سروشتییەیل حکوومەت هەرێم کوردستان راگەیان؛ وەگەرد وەزارەت نەفت عراق رێککەوتن کردگە لەبان میکانیزمیگ ئەرا دەسکردن وە هەناردەکردن نەفت.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "وەگورەی ئەو دەقە کە لەلایەن شاندیگ هاوبەش 23 کەسەو پەسەنکریاس، کە 17 ئەندام شاند وەزارەت نەفت عراقی هاناوی، لە گردەوبوین لە 17ی تەمموزەو دەسوەپی کرد، و سەردان مەیدانی گشتگیر ئەرا گشت کێڵگە نەفتییەیل هەرێم هاناوی، دویای هەڵسەنگاندن پرسە تەکنیکییەیل و ئەنجامدان گفتوگۆی فراوان، لە 11ی ئاب رێککەفتنیگ کریا". لەباوەت میکانیزم هەناردەکردنی نەفت لە کێڵگەیل هەرێمەو، کە وەمدووی بەرهەم رووژانە سەرەتا تەرخان کریەێد”. 50 هەزار بەرمیل ئەرا دابینکردن خوازینەیل ناو هەرێم، ئەوەگ مینێدەو رەسیەێدە ریخریاگ بەبازاڕکردن نەفت دەوڵەتی (سۆمۆ) ئەرا هەناردەکردن.

وەزارەتەگە ئاشکرا کرد کە "دووارە هەناردەکردن نەفت هەرێم کوردستان خوازێد حکومەت فیدراڵی وەرد حکومەت تورکیا قسە بکەێد ئەرا دڵنیابوین لە جیوەجیکردن رێککەفتنەگە".

بەیاننامەگەی وەزارەتەگە ئەو زانیارییەیلە پشتڕاس کرد کە وەرجەیە لە رووژ چوارشەممە کەفتنە دەس ئاژانس شەفەق نیوز، کە دووپات کەن کە وەزارەت سامانە سروشتییەیل لە حکومەت هەرێم کوردستان وەگەرد وەزارەت نەفت عراق رێککەفتگە ئەرا دووارە دەسکردن وە هەناردەکردن نەفت خاو هەرێم وەگورەی میکانیزمیگ تایبەت.