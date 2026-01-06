‏شارەزایگ کەشناسی.. واران و وەفر وارین دەسوەپی کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

‏شارەزای مژار کەشناسی، هەڤاڵ سدیق، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرایکرد شەپوول ترەک وەفر و واران رفت ها وەڕیوە و وە چەن قۆناغ جیاوازیگ روی لە ناوچە جیاوازەیل هەرێم کوردستان کەێد.

‏هەڤاڵ راگەیان، دویای وسیانی ئەرا ماوەیگ دوارە کەش ناسەقامگیریگ ئەرا ناوچەگەمان گلەوخوەێد و مەزەنەکرێد لە رووژ جومعە، لە 9 کانوون یەکەم 2026، شەپوول ترەک وەفر و واران رفت گشت ناوچە جیاوازەیل هەرێم کوردستان بگرێد.

‏دیاریکرد، لە ناوچە کویەیل هەولێر، دهۆک، سۆران، راپەڕین، سلێمانی و هەورامان، وەفر وارین دەسوەپی کەێد، هەمیش لە ناوچە دەشتاییەیل هەولێر، کەرکوک و گەرمیان، ئەگەر واران وارین مامناوەن خاسیگ هەس، لە بەشیگ ناوچە کویەیل باکوور خوەرهەڵات هەرێم کوردستان، ئەگەر واران وارین رفتیگ واران رفتیگ هەس.

‏وتیش؛ لە بڕیگ شوین و ناوچە ئەگەر بەرزەوبوین ئاست ئاو و دروسبوین لافاو هەس، هەمیش پلەی گەرمی داوەزیان وەخوەی دوینێد و خێرایی وا زیای کەێد.

‏ئاشکرایکرد، قۆناغ دویەم شەپۆلەگە لە 12کانون دویەم 2026 دەسوەپی کەێد وە مدوو قویڵبوین بارستە وای خەس سەردیگ سیبیریا، لە بەشیگ فرە ناوچە کویەیل هەرێم کوردستان، یەیش مدوو ئەوەگ لە ناوچە نزمەیلیش وەفر بوارێد.