"سەيد كاكه".. نێچیروان بارزانی لە پرسەی کەسایەتییگ کۆمەڵایەتی ناودیار بەشداری کەێد (وینە)

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، لە پرسەی ئیسماعیل عومەر خدر "سەيد كاكه" بەشداری کرد کە یەکیگە لە ناودیارترین پێشمەرگە دێرینەیل و کەسایەتیەیل کۆمەڵایەتی ناودیار لە هەولێر.

"سەيد كاكه" دویەکە یەکشەممە لە تەمەن 93 ساڵە لەناو یەکیگ لە خەسەخانەیل هەولێر دویای زیانیگ وەگەرد بینای دویاکووچی کرد.

رەحمەتی یەکیگە لەو ناوەیلە کە رۆڵیگ لە شووڕشەیل کورد داشتنە، و لە یەکیگ لە خولەیل پەرلەمان کوردستان ئەندام بویە، بیجگە پایەی کۆمەڵایەتی بەرزی لە شارەگە.

"سەيد كاكه" فەرماندەی "بەتاليۆن" بوی لە شووڕش کورد- ئەیلوول- و ئەندام نویسنگەی سیاسی خۆی سۆشیالیست، و هەمیش ئەرکەیلیگ سەرکردەیی لە پارت دیموکرات کوردستان داشت.