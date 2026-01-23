سەندیکای رووژنامەنویسەیل کوردستان نرخدار هەڵوێست میدیایل کوردی وەرانەور رویداوەیل رۆژاڤا کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

سەندیکای رووژنامەنویسەیل کوردستان، ئمڕوو جمعە، نرخدار هەڵوێست رووژنامەنویسەیل و میدیایەیل راگەیانن کرد، ئەوەیش وەگەرد ئەو رویداوەیل زویوەزویە لە رۆژاڤا، و ئەو رۆڵ نەرێنی و دوژمنایەتیە وەرانەور کورد لە سوریا.

سەندیکا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو رۆڵ ئەرێنیە لەلایەن کەناڵەیل راگەیانن کوردستانی وە جویراجویر شیوەیل دوینیای و ژنەفیای و خوەنریای و ئەلیکترۆنی، سەرچەوەیگ بوین ئەرا شانازی، و باس ئومیدی کرد وە وەردەوامبوین ئیجویر هەڵوێستەیلیگ راگەیانن یەکخریای وەرانوەر هەر چشتیگ کە نەتەوەی کورد و پرسەیل دادپەروەرانەی بکەێد ئامانج.

سەندیکاگە باس بیزاری و نیگەرانیی کرد وەرانەور ئۆپراسیۆنەیل سەربازی لە ناوچەگە، و ئەو جیماگەیل نەرێنیە وەبان رووژنامەنویسەیل و میدیاکارەیل لە خوەرئاوای فورات یا لە کەناڵەیل راگەیانن دەسەڵات رۆژاڤا، وتیش: تا ئیسە هیچ ئاماریگ فەرمی وەرنەگردیە لەباوەت ئەو دەسدرویژیەیلە کە وە سەریان یا لە ئەو زەرەدەیلە کە وەپییان رەسیە.

سەندیکای رووژنامەنویسەیل کوردستان دووارە پشتگیری لە داواکارییەیل رووژنامەنویسەیل لە رۆژاڤا کرد، و شەرمەزار و نەفرەت لەو ئۆپراسیۆنەیل تاوانیە کرد کە لەورا کریان، و داوا لە گشت دامەزراوەیل و ریخریاگەیل ناودەوڵەتی کرد لە نزیکەو چەودیاری رەوشەیل راگەیانن لە خوەرئاوای کوردستان (رۆژاڤا) بکەن، وەتایبەت ئەو دەسدرویژیەیلە کە وەبان میدیاکارەیل کریەێد، لە سای نادیارییگ لە رەفتارەیل لایەنەیل دەسەڵاتدار لە سیمای سیاسی و سەربازی وەرانەور راگەیانن و ئازادی قسەکردن و دیموکراسی.