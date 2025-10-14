سۆمۆ هەناردەکردن نزیکەی 2.5 ملیۆن بەرميل لە هەرێم کوردستان راگەینێد

شەفەق نيوز- هەولێر

شاگرد کۆمپانیای بازاڕکردن نەفت عراق "سۆمز"، حەمدی شنگالی، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرای ئەو بڕەیل نەفتە کرد کە لە وەخت دووارە دەسوەپیکردن کاروبار هەناردە تا ئیسە هەناردە کریاس.

شنگالی ئەرا شمارەیگ لە میدیایەیل کە ئاژانس شەفەق نیوز هاناویان وت: کۆمپانیاگە نزیکەی یەک و نیم ملیۆن بەرمیل لە نەفت هەرێم کوردستان فرووشتیە، لە وەختیگەو دووارە دەسکریا وە هەناردە تا ئیسە.

وتیش: رەوش هەناردەی نەفت هەرێم سەروشتیەو بوی، و مەزەنە کرد رێککەفتن نەفتی سێیانی ناوەین بەغداد و هەولێر و کۆمپانیایەیل نەفتی لە هەرێم کوردستان لە کۆتایی ساڵ نووەو بکریەێد.

دویای زیاتر لە دوو ساڵ و نیم لە وسیان، لە 27 ئەیلوول گوزەشتە، دەسکریا وە هەناردەکردن نەفت هەرێم کوردستان لەڕی فیشخابوور وەرەو بەندەر جیهان تورکی، وەڕیژەی 190 هەزار بەرمیل لە رووژیگ.