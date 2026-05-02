سەرۆک وەزیرەیل ئەرکدارکریای رەسێدە هەولێر ئەرا گفتوگۆکردن وەگەرد سەرکردەیل كوردستان

عەلی فالح زەیدی سەرۆک وەزیرەیل ئەرکدارکریای، شەوەکی ئمڕوو شەممە، رەسیە شار هەولێر پایتەخت هەرێم كوردستان وە ئامانج ئەنجامداین گفتوگۆەیل وەگەرد سەرکردە کوردەیل ئەرا وەرەونواچگن لە دروسکردن حکومەت فیدراڵی هاتگ.

نووسینگەی راگەیانن سەرۆک وەزیرەیل لە بەیاننامەی کوڵیگ وت: شاندیگ لە چوارچیوەی هەماهەنگی یاوەری زەیدی لە سەردانەگەی کەن. پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: سەرۆک وەزیرەیل هەرێم کوردستان مەسرور بارزانی و وەرپرسەیل حکومی، و سەرکردەیل لە پارت دیموکرات كوردستان لە پیشوازی زەیدی و شاند یاوەری بوین لە وەخت رەسینیان ئەرا فڕۆکەخانەی هەولێر دەوڵەتی.

وتیش: زەیدی و ئەندامەیل شاندەگەی گردەوبوین وەگەرد سەرکردەی کورد سەرۆک پارت دیموکرات كوردستان مەسعود بارزانی، و نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان کەن، وەگەرد چەوپیکەفتن وەگەرد سەرۆک حکومەت هەرێم ئەرا گفتوگۆکردن لەبارەی بەرنامەی حکومی و کابینەی وەزاری.

پەیامنێرمان دیاری کرد کە شاند چوارچیوەی شیعەی فەرمانڕەوا لە عراق یاوەری زەیدی کەێد لە سەردانەگەی وە ئامانج نەرمکردن کەشوهەواگە وەگەرد پارت دیموکرات كوردستان وە ئامادەکارییگ ئەرا کۆتاییهاوردن وە بایکۆتکردن فراکسیۆنی حزبەگە ئەرا دانیشتنەیل پەرلەمان وە ناڕەزایەتییگ لەبان هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار نیزار ئامێدی لە یەکێتی نیشتمانی كوردستان لە مانگ نیسان گوزەشتە.

وتیش: زەیدی دۊای تەواوبوین لە دیدارەیلی وەگەرد سەرکردەیل لە هەولێر چوودە شار سلێمانی ئەرا دیدار بافڵ تاڵەبانی، سەرۆک یەکێتی نیشتمانی كوردستان ئەرا خود باوەت، و کۆتایی وە سەردانەگەی ئەرا هەرێم تیەرێد.