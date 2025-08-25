سەرۆک کوردستان هوشداری لەوە دەێد ناوچەیل ئێزدی بکریەن وە پەناگەیگ ئەرا هێزەیل نایاسایی

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، هوشداری دا لەوە کرد ناوچەیل ئێزدیەیل بکریەن وە پەناگە ئەرا هیزەیل نایاسایی، و مەیدانیگ ئەرا یەکلاییکردن ئەژیندایل هەرێمی، دووپات لە ئامادەیی ئەرا هاوکاریکردن وەرد حکومەت فیدراڵی لەی باوەتە کرد.

بارزانی لە وتار دەسکردن وە کۆنفرانس زانستی لەبان جینۆساید ئێزدیەیل، کە ئمڕوو لە هەولێر دەسوە کارەیلی کرد، وت: هەرێم کوردستان ئامادەس ئەرا گشت شیوەیل هاوکاری و هەماهەنگی وەرد حکومەت، دووپاتیش لە وەردەوامی کارکردن کرد تا رزگارکردن دویاترین رفیای ئێزدی، و وەپارێزگاکردن شنگال، و ناسانن جینۆساید لە ئاست جیهانی.

وتیش: نەبایەس ناوچەیل ئێزدیەیل بکریەن وە پەناگەیگ ئەرا هێزەیل نایاسایی و مەیدان یەکلاییکردن ئەژیندایەیل هەرێمی، و ئەرا بە ئیمە ئامادەیمن ئەرا گشت شیوەیل هاوکاری و هەماهەنگی وەرد حکومەت فیدراڵی.

وتیش: مقیەتیکردن فرەیی و ئەوەکە قبووڵکردن ئەرک گشتیە لە هەرێم کوردستان و عراق، دووپاتیش کرد کە فرەیی لە هەرێم کوردستان و عراق هاز و دەوڵەمەنیە نەک گیچەڵ و رخباری، و بایەسە هەمیشە کار ئەرا پاڵپشتیکردنی بکریەێد.

ئمڕوو دووشەممە، لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، دەسکریا وە کارەیل کۆنفرانس زانستی ئەرا ناسانن جینۆساید ئێزیدییەیل، وە ئامادەبوون پسپۆڕەیلیگ لە گشت ناوچەیل جیهان ئەرا پیشکەشکردن توێژینەوەیلیان لەبان ئەو نەهامەتیە و کاریگەرییەیلی.