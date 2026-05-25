سەرۆک کوردستان پلەی مولازم بەخشێدە 210 دەرچگ و بەرزەوکردن 95 کارمەن لە ئاسایش پەسەن کەێد

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دوشەممە، مەرسوومیگ دەرکرد وە بەخشین پلەی مولازم وە 210 بەشداربوی لە خول پەنجەم ئەرا دەرچگن ئەفسەرەیل لە کۆلێژ سەربازی سێیەم لە قەڵاچۆلان، بیجگە لە بڕیار بەرزەوکردن 95 لە جیگر ئەفسەرەیل لە دەزگای ئاسایش هەرێم کوردستان.

دڵشاد شەهاب قسەکەر سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، لە لێدوانیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز چەوی وەپی کەفت، وت: بارزانی، وە شیوەی فەرماندەی گشتی هیزەیل پیشمەرگە، مەرسوومەگە واژوو کرد دۊای کۆتاییهاتن خول پەنجەم ئەرا دەرچگن ئەفسەرەیل لە کۆلێژ سەربازی سێیەم.

وت: مەرسوومیگ ترەک بەرزەوکردن 95 لە جیگر ئەفسەرەیل لەبان میلاک دەزگای ئاسایش هەرێم کوردستان - وەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایش لەخوەی گردگە، وە دووپاتکردن لە چگن وە ئاست جیوەجیکردن هەردوگ مەرسوومەگە لە ئمڕووەو.